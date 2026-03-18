Σαουδική Αραβία: Εκρήξεις και προειδοποιήσεις για απειλή στο Ριάντ (vids)

Τα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας της Σαουδικής Αραβίας αντιμετώπισαν μια «βαλλιστική απειλή» σήμερα στο Ριάντ, μετέδωσε η κρατική τηλεόραση, αφού δυνατές εκρήξεις ακούστηκαν και ορισμένοι κάτοικοι της πόλης έλαβαν μηνύματα στα κινητά τηλέφωνά τους για πρώτη φορά, με τα οποία οι αρχές τους προειδοποιούσαν για μια εχθρική εναέρια απειλή.

Ακολούθησε ένα μήνυμα που έλεγε πως η απειλή πέρασε, ενώ προέτρεπε τους κατοίκους να μην προσεγγίσουν το «σημείο της πρόσκρουσης». Προς το παρόν, περαιτέρω λεπτομέρειες σχετικά με το περιστατικό δεν έχουν γίνει γνωστές.

Το βασίλειο του Κόλπου έχει δεχθεί επίθεση από εκατοντάδες ιρανικούς πυραύλους και drone από τότε που ξεκίνησε ο πόλεμος Ισραήλ-ΗΠΑ εναντίον του Ιράν τον περασμένο μήνα, τη συντριπτική πλειονότητα των οποίων οι αρχές λένε πως αναχαίτισαν.

JUST IN — 🇸🇦🇮🇷 Massive explosion following ballistic missile impacts from Iran, in Riyadh. pic.twitter.com/q9v8jDWCS0 — UK Report (@UK_REPT) March 18, 2026

Όμως, η σημερινή επίθεση σηματοδοτεί την πρώτη φορά που πολλοί στην πόλη άκουσαν εκρήξεις ή δέχθηκαν ένα προειδοποιητικό μήνυμα.

Δύο αυτόπτες μάρτυρες είπαν πως είδαν αυτό που φάνηκε να είναι αναχαιτίσεις πυραύλων στο δυτικό τμήμα της πόλης, κοντά στη Διπλωματική Συνοικία όπου στεγάζονται ξένες αποστολές.

🇸🇦⚡– Footage clearly shows 2 impacts, both with thick black smoke in Riyadh, following a missile attack from Iran.



They are quite distanced from each other. pic.twitter.com/sBpPPXJMAp — ALERT X (@ALERTX360) March 18, 2026

Η επίθεση σημειώθηκε ώρες προτού η Σαουδική Αραβία φιλοξενήσει μια συνάντηση με τη συμμετοχή υπουργών Εξωτερικών από αραβικά και ισλαμικά κράτη προκειμένου να συζητήσουν τρόπους για τη στήριξη της περιφερειακής ασφάλειας και σταθερότητας εν μέσω του πολέμου με το Ιράν.

Μια τουρκική διπλωματική πηγή είπε πως εκπρόσωποι από το Αζερμπαϊτζάν, το Μπαχρέιν, την Αίγυπτο, την Ιορδανία, το Κουβέιτ, το Πακιστάν, το Κατάρ, τη Συρία, την Τουρκία και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα θα έδιναν το «παρών» στη συνάντηση.

