Σαουδική Αραβία: Είκοσι νεκροί σε τροχαίο με λεωφορείο που μετέφερε προσκυνητές (vid)

Λεωφορείο που μετέφερε προσκυνητές στη Μέκκα, στη Σαουδική Αραβία, έπιασε φωτιά έπειτα από σύγκρουση πάνω σε γέφυρα χθες Δευτέρα, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους είκοσι άνθρωποι και να τραυματιστούν άλλοι περίπου τριάντα, μεταδίδει κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο.

Το δυστύχημα, στην επαρχία Ασίρ (νότια), υπογραμμίζει τη μόνιμη πρόκληση της ασφάλειας της μεταφοράς προσκυνητών στη Μέκκα και τη Μεδίνα, τις δυο ιερότερες πόλεις για τους μουσουλμάνους.

Καταγράφεται την πρώτη εβδομάδα του μήνα του Ραμαζανιού, όταν πολλοί μουσουλμάνοι κάνουν το («μικρό») προσκύνημα Όμρα, και μερικούς μήνες πριν από το («μεγάλο») ετήσιο προσκύνημα Χατζ.

