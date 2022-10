Σαουδάραβας ΥΠΑΜ: Η απόφαση του ΟΠΕΚ+ λήφθηκε ομόφωνα για οικονομικούς λόγους

Ο υπουργός Άμυνας της Σαουδικής Αραβίας δήλωσε σήμερα ότι η απόφαση του Οργανισμού Πετρελαιοεξαγωγικών Κρατών και των συμμάχων του (ΟΠΕΚ+) για μείωση της παραγωγής πετρελαίου λήφθηκε ομόφωνα και για καθαρά οικονομικούς λόγους.

Ο πρίγκιπας Χαλίντ μπιν Σαλμάν δήλωσε επίσης ότι έχει «μείνει έκπληκτος» από τις κατηγορίες ότι το σαουδαραβικό βασίλειο «είναι στο πλευρό της Ρωσίας στον πόλεμό της κατά της Ουκρανίας».

«Είναι ενδεικτικό ότι αυτές οι ψευδείς κατηγορίες δεν προήλθαν από την ουκρανική κυβέρνηση», έγραψε ο νεότερος γιός του βασιλιά στο Twitter.

Although the OPEC+ decision, which was taken unanimously, was due to purely economic reasons, some accused the Kingdom of standing with Russia.

Iran is also a member of OPEC, does this mean that the Kingdom is standing with Iran as well?