Σάντσεθ: Χαιρετίζει την εκεχειρία-Επικρίσεις προς ΗΠΑ

Ο πρωθυπουργός της Ισπανίας Πέδρο Σάντσεθ χαιρέτισε σήμερα την ανακοίνωση κατάπαυσης του πυρός για δύο εβδομάδες ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν, αλλά επέκρινε την κυβέρνηση στην Ουάσινγκτον, χωρίς να την κατονομάσει ρητώς, ότι είναι αυτή που άρχισε τις εχθροπραξίες.

«Η ισπανική κυβέρνηση δεν θα επικροτήσει αυτούς που βάζουν φωτιά στον κόσμο, μόνο και μόνο επειδή εμφανίστηκαν με έναν κουβά», έγραψε ο Σάντσεθ σε ανάρτηση στον λογαριασμό του στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης X.

Ο Ισπανός πρωθυπουργός σημείωσε ότι οι εκεχειρίες είναι πάντα μια ευπρόσδεκτη είδηση, αλλά πρόσθεσε ότι «η στιγμιαία ανακούφιση δεν θα πρέπει να μας κάνει να ξεχάσουμε το χάος, την καταστροφή και τις ζωές που χάθηκαν», ενώ ζήτησε να επικρατήσουν «η διπλωματία, το διεθνές δίκαιο και η ΕΙΡΗΝΗ».

Ο Ισπανός υπουργός Εξωτερικών Χοσέ Μανουέλ Αλμπάρες έκρινε παράλληλα σήμερα «απαράδεκτο» το γεγονός ότι το Ισραήλ συνεχίζει τις μάχες στον Λίβανο, μετά την κατάπαυση του πυρός που συνήφθη ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν.

«Είναι απαράδεκτο που ο πόλεμος του Ισραήλ, η εισβολή από το Ισραήλ σε μια κυρίαρχη χώρα όπως ο Λίβανος (…) συνεχίζονται», δήλωσε ο Αλμπάρες στον ραδιοσταθμό RNF.

Ο κόσμος έφτασε "επικίνδυνα κοντά" στην καταστροφή αφού ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ απείλησε να εξαλείψει τον ιρανικό πολιτισμό στο τελεσίγραφό του προς την Τεχεράνη, σημείωσε επίσης ο υπουργός Εξωτερικών της Ισπανίας, μετά την ανακοίνωση της συμφωνίας για κατάπαυση του πυρός ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν.

Ο Χοσέ Μανουέλ Αλμπάρες πρόσθεσε στις δηλώσεις που έκανε στον ραδιοσταθμό RNE ότι το τελεσίγραφο του προέδρου Τραμπ ήταν «απολύτως αδιανόητο για την ανθρωπότητα» και σημείωσε ότι είναι πολύ νωρίς να προσδιοριστεί αν η σύγκρουση έχει οριστικά τελειώσει.

«Όταν ο ηγέτης μιας στρατιωτικής υπερδύναμης κάνει τέτοιες απειλές, τις παίρνω στα σοβαρά», πρόσθεσε.