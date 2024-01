Ο «υπαρχηγός» της Χαμάς Σάλεχ Αλ Αρούρι, που σκοτώθηκε την Τρίτη κατά τη διάρκεια βομβαρδισμού στη Βηρυτό, «παιδί» της πρώτης ιντιφάντα, θεωρείτο άσος της διπλωματίας αλλά και αδίστακτος στο πεδίο της μάχης.

Σε κάθε περίπτωση, ο θάνατός του αλλάζει τα δεδομένα στη Μέση Ανατολή, καθώς ήδη τόσο η Χαμάς όσο και η Χεζμπολάχ απειλούν με αντίποινα το Ισραήλ και τη Δύση.

Ήδη η Χεζμπολάχ του Λιβάνου εξαπέλυσε αργά τη νύχτα της Τρίτης ρουκέτες εναντίον ισραηλινών στρατιωτών στα σύνορα των δύο χωρών, εν είδει αντιποίνων για τη δολοφονική επίθεση στη Βηρυτό που στοίχισε τη ζωή σε ηγετικό στέλεχος της παλαιστινιακής Χαμάς.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδίδει το Al Jazeera, ένας ισραηλινός στρατιώτης σκοτώθηκε και αρκετοί τραυματίστηκαν.

Η δολοφονία ανώτατων αξιωματούχων της Χαμάς στη Βηρυτό θεωρείται «σοβαρή επίθεση στον Λίβανο» και «επικίνδυνη εξέλιξη κατά τη διάρκεια του πολέμου μεταξύ του εχθρού και του άξονα της αντίστασης», αναφέρει η οργάνωση Χεζμπολάχ του Λιβάνου σε αποψινή ανάρτησή της στο Telegram.

Η δολοφονία του Σάλεχ αλ-Αρούρι όπως και των άλλων μελών των Ταξιαρχιών Αλ-Κάσαμ «δεν θα μείνει αναπάντητη», δεσμεύτηκε η Χεζμπολάχ, σε αντίποινα για την ισραηλινή ενέργεια, προσθέτοντας ότι η αντίσταση «έχει το δάχτυλο στη σκανδάλη».

Η Χεζμπολάχ τόνισε ότι η «δολοφονία» από το Ισραήλ του δεύτερου στην ιεραρχία της παλαιστινιακής Χαμάς, στο προπύργιό της στα νότια προάστια της Βηρυτού, «δεν θα μείνει ατιμώρητη».

«Το έγκλημα που συνιστά η δολοφονία του Σάλεχ αλ-Αρούρι στην καρδιά του νότιου προαστίου της Βηρυτού είναι σοβαρή επίθεση εναντίον του Λιβάνου (...) και δεν θα μείνει αναπάντητη ή ατιμώρητη», δηλώνει η σιιτική οργάνωση, η οποία εδώ και σχεδόν τρεις μήνες εξαπολύει καθημερινά επιθέσεις κατά του Ισραήλ από τον νότιο Λίβανο.

