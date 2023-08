Σ. Μισέλ για άτυπο δείπνο των 11 στην Αθήνα: Εργαλείο ειρήνης η διεύρυνση της ΕΕ

Σε ανάρτησή του ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Σαρλ Μισέλ τόνισε ότι η διεύρυνση παραμένει ένα ισχυρό εργαλείο για την προώθηση της ειρήνης, της ασφάλειας και της ευημερίας στην ήπειρό μας.

Χαρακτηριστικά στην ανάρτησή του στο Twitter ανέφερε: «Tα Δυτικά Βαλκάνια, η Ουκρανία και η Μολδαβία έχουν κοινή ευρωπαϊκή κληρονομιά, ιστορία και μέλλον. Η διεύρυνση παραμένει κορυφαία προτεραιότητα για την Ευρωπαϊκή Ένωση, ένα ισχυρό εργαλείο για την προώθηση της ειρήνης, της ασφάλειας και της ευημερίας στην ήπειρό μας. Πρέπει να βρούμε τον δρόμο προς τα εμπρός για να κάνουμε πραγματικότητα αυτό το όραμα της Ευρώπης».

#WesternBalkans , #Ukraine & #Moldova have a common European heritage, history & future. #Enlargement remains a top priority for EU -a strong tool to foster peace, security and prosperity on our continent. We need to find the way forward to make this vision of Europe a reality pic.twitter.com/Hwgy4WqmuJ

Υπενθυμίζεται ότι νωρίτερα, αμέσως μετά το άτυπο δείπνο ο Σαρλ Μισέλ δήλωσε ευτυχής που συμμετείχε στην άτυπη συνάντηση για τη διεύρυνση της ΕΕ.

«Χαίρομαι που συμμετείχα με τους Προέδρους Βολοντίμιρ Ζελένσκι ,Σαντού και τους ηγέτες των Δυτικών Βαλκανίων σε άτυπη συνάντηση για τη διεύρυνση της ΕΕ μετά από πρόσκληση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στην Αθήνα απόψε» ανέφερε με ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ (πρώην τουίτερ) ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Σαρλ Μισέλ.

«Αναμένουμε τις συζητήσεις με τους εταίρους μας καθώς εισερχόμαστε σε μια νέα δυναμική στη διαδικασία της διεύρυνσης» συμπλήρωσε ο κ. Μισέλ.

Delighted to join Presidents @ZelenskyyUa, @sandumaiamd and #WesternBalkans leaders for an informal meeting on EU enlargement at PM @kmitsotakis’ invitation in #Athens tonight.



Looking forward to discussions w/ our partners as we enter a new momentum in the enlargement process pic.twitter.com/9Cb7wUA2pl