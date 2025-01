Ρούτε: Ανυπομονεί να συνεργαστεί με τον νέο υπουργό Άμυνας των ΗΠΑ - Στόχος η αύξηση των αμυντικών δαπανών

Ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε δήλωσε ότι ανυπομονεί να συνεργαστεί με τον υπουργό Άμυνας των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ για την αύξηση των αμυντικών δαπανών.

Σε ανάρτηση στο X ο Ρούτε ανέφερε ότι είχε μια «εξαιρετική πρώτη τηλεφωνική επικοινωνία» με τον Χέγκσεθ.

Great first call with @SecDef Pete Hegseth! To deter and defend we have to stay strong, united, and ready - and that’s what #NATO is doing every day. Looking forward to working with you to further ramp up defence spending and defence production for a strong alliance.