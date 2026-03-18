Ρούμπιο για Κούβα: «Fake news» ότι θέλουμε να ανατρέψουμε τον Ντίας-Κάνελ

Ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας Μάρκο Ρούμπιο διέψευσε χθες Τρίτη δημοσίευμα της εφημερίδας New York Times, κατά το οποίο η Ουάσιγκτον απαίτησε σε πρόσφατες συνομιλίες με αντιπροσωπεία της κυβέρνησης της Κούβας να «φύγει» --να εκδιωχθεί από την εξουσία-- ο πρόεδρος Μιγκέλ Ντίας-Κανέλ.

The reason so many in US media keep putting out fake stories like this one is because they continue to rely on charlatans & liars claiming to be in the know as their sources. https://t.co/mfzZbeO9UT — Marco Rubio (@marcorubio) March 18, 2026

Σε μήνυμά του μέσω X τις πρώτες πρωινές ώρες (ώρα Ελλάδας), ο κ. Ρούμπιο χαρακτήρισε «ψευδές» το δημοσίευμα, όπως και «πολλά (άλλα) σε μέσα ενημέρωσης», διότι «βασίζονται», κατ’ αυτόν, σε «τσαρλατάνους και ψεύτες που παριστάνουν τους καλά πληροφορημένους».

Προχθές Δευτέρα, η εφημερίδα της Νέας Υόρκης ανέφερε ότι αξιωματούχοι της κυβέρνησης Τραμπ πρόβαλαν την απαίτηση σε διαπραγματευτές της Κούβας να απομακρυνθεί από τα καθήκοντά του ο πρόεδρος Ντίας-Κανέλ, προκειμένου να προωθηθούν διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις στη νήσο που δεν είναι θα αποδεχόταν, καθώς θεωρείται σκληροπυρηνικός. Πρόσθεσε ότι η Ουάσιγκτον δεν επιδιώκει απαραιτήτως να ανατραπεί η υπόλοιπη κομμουνιστική κυβέρνηση.

Ο κ. Ρούμπιο δεν ξεκαθάρισε αν θεωρεί «ψευδές» όλο το ρεπορτάζ ή τμήματά του.

Κατά το δημοσίευμα, «οι Αμερικανοί επέδωσαν το μήνυμα στους κουβανούς διαπραγματευτές ότι ο πρόεδρος (Ντίας-Κανέλ) πρέπει να φύγει, αλλά αφήνουν στους Κουβανούς να αποφασίσουν τα επόμενα μέτρα», χωρίς συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα.

Ο αμερικανός υπουργός Εξωτερικών έκρινε εξάλλου επίσης ότι μέτρα που ανακοινώθηκαν την προηγουμένη από την Αβάνα, ότι δηλαδή η κουβανική διασπορά θα μπορεί να επενδύει στη νήσο και να κατέχει ιδιωτικές επιχειρήσεις, απέχουν πολύ από το να είναι «επαρκή».

Ο ΥΠΕΞ Ρούμπιο, γιος μεταναστών από την Κούβα, είναι ορκισμένος εχθρός της κομμουνιστικής κυβέρνησης της νήσου, στην εξουσία μετά την επανάσταση του 1959 υπό τον Φιδέλ Κάστρο.