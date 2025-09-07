Ρουμανία: Η κυβέρνηση επιβίωσε από τέσσερις προτάσεις δυσπιστίας

Η ευρεία κυβερνητική συμμαχία της Ρουμανίας επιβίωσε την Κυριακή από τέσσερις διαδοχικές προτάσεις μομφής, γεγονός που της επιτρέπει να προχωρήσει στην εφαρμογή φορολογικών αυξήσεων και περικοπών δαπανών με στόχο τη μείωση του ελλείμματος.

Τα μέτρα έχουν προκαλέσει την οργή των εργαζομένων στον δημόσιο τομέα και αυξάνουν τον κίνδυνο απεργιακών κινητοποιήσεων.

Σύμφωνα με το Reuters, ο τετρακομματικός συνασπισμός καλείται να μειώσει το υψηλότερο έλλειμμα προϋπολογισμού στην Ευρωπαϊκή Ένωση, προκειμένου να αποφύγει την υποβάθμιση της πιστοληπτικής αξιολόγησης από το τελευταίο σκαλοπάτι της επενδυτικής βαθμίδας και να ξεκλειδώσει δισεκατομμύρια ευρώ από τα ταμεία ανάκαμψης των Βρυξελλών.

Στις αρχές του μήνα, η κυβέρνηση κατέθεσε στη βουλή πέντε νομοθετικά πακέτα με δημοσιονομικό αντίκτυπο περίπου 10,6 δισ. λέι (2,45 δισ. δολάρια), επιταχύνοντας την έγκρισή τους μέσω διαδικασίας που παρακάμπτει τις μακρές συζητήσεις, αλλά αφήνει το υπουργικό συμβούλιο εκτεθειμένο σε προτάσεις μομφής.

«Οι στόχοι μας είναι απλοί», δήλωσε ο πρωθυπουργός Ιλίε Μπολοζάν στους βουλευτές.

«Να μειώσουμε το έλλειμμα κοντά στο 6% του ΑΕΠ το 2026, να αξιοποιήσουμε τα κοινοτικά κονδύλια και να διαθέσουμε πόρους για δημόσιες επενδύσεις, ενώ παράλληλα να επαναφέρουμε αξίες στη Ρουμανία πάνω σε ηθικές αρχές», πρόσθεσε.

Η ακροδεξιά αντιπολίτευση αμφισβήτησε τέσσερα από τα πέντε πακέτα και την Κυριακή το κοινοβούλιο, όπου ο συνασπισμός ελέγχει περίπου το 70% των εδρών, τα καταψήφισε όλα.

Η κυβέρνηση βρίσκεται αντιμέτωπη με απεργίες στο δημόσιο και έντονη αντίδραση στις περικοπές δαπανών ακόμη και εντός του συνασπισμού. Τα νομοσχέδια μπορούν να προσβληθούν στο Συνταγματικό Δικαστήριο, ενώ ένα από αυτά — που αυξάνει σταδιακά το όριο συνταξιοδότησης δικαστών και εισαγγελέων — έχει ήδη αμφισβητηθεί από τη δικαστική εξουσία.

Η κυβέρνηση επέλεξε να σπάσει τα μέτρα σε πέντε πακέτα ώστε να αποφύγει την πιθανότητα συνολικής απόρριψής τους από το Ανώτατο Δικαστήριο.

Ωστόσο, οι τέσσερις εταίροι του συνασπισμού δεν έχουν συμφωνήσει ακόμη σε ξεχωριστό νομοσχέδιο που προβλέπει περικοπές 13.000 θέσεων στην τοπική αυτοδιοίκηση, ενώ αργότερα μέσα στη χρονιά αναμένεται να προωθηθούν και περικοπές στον κεντρικό κρατικό μηχανισμό.