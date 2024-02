Ρώσος πιλότος που αυτομόλησε στην Ουκρανία βρέθηκε νεκρός από πυρά στην Ισπανία

Ρώσος πιλότος που αυτομόλησε στην Ουκρανία με το ελικόπτερό του πέρυσι, βρέθηκε νεκρός σε υπόγειο γκαράζ στην Ισπανία την περασμένη εβδομάδα, με το σώμα του διάτρητο από σφαίρες, μετέδωσαν σήμερα ουκρανικά και ισπανικά μέσα ενημέρωσης.

