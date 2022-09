Ρώσοι στρατιώτες στην πρώτη γραμμή με ελάχιστη προετοιμασία

Οι πρώτοι άνδρες που κλήθηκαν να πολεμήσουν, στο πλαίσιο της μερικής επιστράτευσης στη Ρωσία άρχισαν να φτάνουν σε στρατιωτικές βάσεις, σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση του υπουργείου Άμυνας της Βρετανίας.

Πολλές δεκάδες χιλιάδες φύλλα πορείας έχουν εκδοθεί, σύμφωνα με το βρετανικό υπουργείο, που ανέφερε ότι η Ρωσία θα βρεθεί αντιμέτωπη με διοικητικές και υλικοτεχνικές προκλήσεις για την παροχή εκπαίδευσης στα στρατεύματα.

