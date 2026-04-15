Χάκερς που συνδέονται με τη Ρωσία παραβίασαν περισσότερους από 170 λογαριασμούς ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που ανήκαν σε εισαγγελείς και ερευνητές σε όλη την Ουκρανία τους τελευταίους μήνες, σύμφωνα με στοιχεία που εξέτασε το Reuters.

Τα δεδομένα εκτέθηκαν κατά λάθος στο διαδίκτυο από τους ίδιους τους χάκερ και εντοπίστηκαν από την ομάδα Βρετανών και Αμερικανών ερευνητών κυβερνοαπειλών Ctrl-Alt-Intel.

Σύμφωνα με την ομάδα, τα αρχεία που έμειναν στον διακομιστή — μεταξύ αυτών καταγραφές επιτυχημένων επιχειρήσεων hacking και χιλιάδες κλεμμένα emails — έδειξαν ότι παραβιάστηκαν τουλάχιστον 284 γραμματοκιβώτια μεταξύ Σεπτεμβρίου 2024 και Μαρτίου 2026. Τα περισσότερα θύματα βρίσκονταν στην Ουκρανία, ενώ άλλα προέρχονταν από γειτονικές χώρες του ΝΑΤΟ και τα Βαλκάνια.

Μεταξύ των θυμάτων ήταν η τότε επικεφαλής της ARMA, Γιαροσλάβα Μαξιμένκο. Στο Κέντρο Εκπαίδευσης Εισαγγελέων παραβιάστηκαν οι λογαριασμοί 44 εργαζομένων, ανάμεσά τους και εκείνος του αναπληρωτή διευθυντή Όλεγκ Ντούκα. Οι Ρώσοι φέρονται επίσης να απέσπασαν δεδομένα από לפחות ένα ανώτερο στέλεχος της Ειδικής Αντιδιαφθοράς Εισαγγελίας, που έχει χειριστεί μερικά από τα πιο ηχηρά σκάνδαλα διαφθοράς της χώρας.

Η επιχείρηση είχε περιγραφεί για πρώτη φορά τον περασμένο μήνα σε ανάρτηση του Ctrl-Alt-Intel, όμως το Reuters παρουσιάζει για πρώτη φορά λεπτομέρειες από τα πρωτογενή δεδομένα, συμπεριλαμβανομένων των ταυτοτήτων περισσότερων από δώδεκα ευρωπαϊκών υπηρεσιών και αξιωματούχων που παραβιάστηκαν. Οι ερευνητές ανέφεραν ότι το λάθος αυτό προσέφερε μια σπάνια ευκαιρία να εξεταστεί από κοντά ο τρόπος λειτουργίας μιας ρωσικής επιχείρησης κυβερνοκατασκοπείας.

Η επιχείρηση δεν περιορίστηκε στην Ουκρανία. Στη Ρουμανία, παραβιάστηκαν τουλάχιστον 67 λογαριασμοί της πολεμικής αεροπορίας, περιλαμβανομένων λογαριασμών που συνδέονται με βάσεις του ΝΑΤΟ και ανώτερους στρατιωτικούς.

Στην Ελλάδα, οι χάκερ απέκτησαν πρόσβαση σε 27 λογαριασμούς του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας, μεταξύ αυτών αμυντικοί ακόλουθοι στην Ινδία και τη Βοσνία, καθώς και το δημόσιο γραμματοκιβώτιο του Κοινού Κέντρου Ψυχικής Υγείας Ενόπλων Δυνάμεων.

Παραβιάσεις καταγράφηκαν επίσης στη Βουλγαρία, με στόχο τοπικούς αξιωματούχους στην επαρχία του Πλόβντιβ, αλλά και στη Σερβία, όπου επλήγησαν ακαδημαϊκοί και στρατιωτικοί αξιωματούχοι, παρά τις παραδοσιακά στενές σχέσεις της χώρας με τη Μόσχα.