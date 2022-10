Ζαπορίζια: Δύο νεκροί από βομβαρδισμούς

Ρωσικοί βομβαρδισμοί έπληξαν τη Ζαπορίζια, με αποτέλεσμα να υπάρξουν τουλάχιστον δύο νεκροί και να εκδηλωθούν πυρκαγιές, ανακοίνωσε τις πρώτες πρωινές σήμερα, ο περιφερειάρχης στη Ζαπορίζια της Ουκρανίας, Ολεξάντρ Σταρούχ.

Μία γυναίκα σκοτώθηκε κατά τη διάρκεια του βομβαρδισμού ενώ ακόμα μία ενώ μεταφερόταν στο νοσοκομείο, ως αποτέλεσμα των επτά πληγμάτων που πραγματοποιήθηκαν μες στη νύχτα.

«Τουλάχιστον πέντε άνθρωποι είναι κάτω από τα συντρίμμια», ανέφερε ο Σταρούχ προσθέτοντας ότι «Διασώθηκαν πολλοί άνθρωποι. Μεταξύ αυτών ένα τρίχρονο κοριτσάκι. Η επιχείρηση διάσωσης συνεχίζεται»

At least two people were killed in #Zaporizhzhia as a result of the rocket attack. The #Russians hit residential buildings, people are being pulled out from under the rubble.



The regions of #Kharkiv and #Dnipropetrovsk were also shelled. pic.twitter.com/hjma9LvveX