Ρωσικό Υπ. Άμυνας: Κατάρριψη ουκρανικού πυραύλου κοντά στη Μόσχα, 42 drones στην Κριμαία (vid)

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα οι δυνάμεις του κατέστρεψαν 42 ουκρανικά τηλεκατευθυνόμενα μη επανδρωμένα αεροσκάφη στον εναέριο χώρο της Κριμαίας, σπάνια επίθεση τόσο ευρείας κλίμακας στη χερσόνησο, την προσάρτηση της οποίας ανακοίνωνε η Μόσχα το 2014.

Το υπουργείο διευκρίνισε μέσω Telegram πως εννέα UAVs «καταστράφηκαν» από συστοιχίες της αντιαεροπορικής άμυνας και τα υπόλοιπα 33 «εξουδετερώθηκαν από συστήματα ηλεκτρονικού πολέμου χωρίς να πλησιάσουν τους στόχους» τους.

Δεν έδωσε πληροφορίες για θύματα ή ζημιές.

Ο κυβερνήτης της Σεβαστούπολης Μιχαήλ Ραζβαζάγεφ ανέφερε νωρίτερα πως πολλά ουκρανικά drones καταρρίφθηκαν στα ανοικτά της χερσονήσου, «στην περιοχή του ακρωτηρίου της Κριμαίας», περίπου 10 χιλιόμετρα από το λιμάνι που αποτελεί τη βάση του ρωσικού στόλου της Μαύρης Θάλασσας. Σύμφωνα με τον ίδιο, δεν διαπιστώθηκε «καμιά ζημιά σε πολιτικές υποδομές».

Νωρίτερα, το υπουργείο Άμυνας γνωστοποίησε πως καταρρίφθηκε ουκρανικός πύραυλος ο οποίος είχε εκτοξευθεί εναντίον «πολιτικών στόχων» στην περιφέρεια Καλούγκα, που γειτονεύει με αυτή της Μόσχας.

⚡️ Explosions in Kaluga and Tula regions of Russia. This is reported in local social media. pic.twitter.com/FdiUF5shIp