Το ρωσικό λιμάνι του Νοβοροσίισκ επανεκκίνησε τις φορτώσεις πετρελαίου την Κυριακή, μετά από μια διήμερη αναστολή που προκλήθηκε από ουκρανική επίθεση με πυραύλους και drones, δήλωσαν δύο πηγές του κλάδου και έδειξαν στοιχεία της LSEG.

Το Νοβοροσίσκ είχε προσωρινά αναστείλει τις εξαγωγές πετρελαίου - ισοδύναμες με 2,2 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα, ή 2% της παγκόσμιας προσφοράς - την Παρασκευή.

Δύο πηγές της βιομηχανίας είπαν στο Reuters υπό τον όρο της ανωνυμίας ότι οι φορτώσεις είχαν επαναληφθεί.

Σύμφωνα με στοιχεία της LSEG, δύο δεξαμενόπλοια, το Arlan κατηγορίας Suezmax και το Rodos κατηγορίας Aframa, φορτώνουν αυτή τη στιγμή πετρέλαιο στους προβλήτες του λιμανιού.

Η επίθεση στο Νοβοροσίσκ, τον μεγαλύτερο κόμβο εξαγωγής της Ρωσίας στη Μαύρη Θάλασσα, ήταν η πιο καταστροφική ουκρανική επίθεση μέχρι σήμερα στις βασικές υποδομές εξαγωγής αργού πετρελαίου της Ρωσίας στη Μαύρη Θάλασσα.

Ουκρανικά ναυτικά drones έπληξαν τα ρωσικά λιμάνια Νοβοροσίσκ και Τουαπσέ (pics&vids)

Υπενθυμίζεται ότι ουκρανικά ναυτικά μη επανδρωμένα σκάφη (drones) έπληξαν την Τετάρτη τα ρωσικά λιμάνια Νοβοροσίσκ και Τουαπσέ, ανέφερε σήμερα πηγή των ουκρανικών μυστικών υπηρεσιών.

Συγκεκριμένα, οι επιθέσεις διέκοψαν προσωρινά τις λειτουργίες στο συγκρότημα άντλησης πετρελαίου της εταιρείας Transneft που έχει το μονοπώλιο στη διαχείριση των αγωγών πετρελαίου, και επίσης ενός τερματικού πετρελαίου που ανήκει στην Κοινοπραξία Αγωγών της Κασπίας.

Ukrainian naval drones spent the whole day yesterday attacking Novorossiysk and Tuapse.

Judging by the video, it seems they even managed to hit an oil-loading pier. pic.twitter.com/tsbQs5xJYV — 𝔗𝔥𝔢 𝕯𝔢𝔞𝔡 𝕯𝔦𝔰𝔱𝔯𝔦𝔠𝔱△ 🇬🇪🇺🇦🇺🇲🇬🇷 (@TheDeadDistrict) September 25, 2025