Ρωσικό drone έπεσε στην ανατολική Πολωνία

Ρωσικό drone συνετρίβη σε ένα χωράφι στην ανατολική Πολωνία, όπως προκύπτει από τα πρώτα ευρήματα, ανέφεραν Πολωνοί αξιωματούχοι την Τετάρτη, με τον υπουργό Άμυνας της χώρας να χαρακτηρίζει το περιστατικό ως πρόκληση. Το drone χτύπησε και έκαψε ένα χωράφι με καλαμπόκι στο χωριό Osiny στην ανατολική επαρχία του Λούμπλιν κατά τη διάρκεια της νύχτας, σε απόσταση λίγο μεγαλύτερη από 100 χλμ. (62 μίλια) από τα σύνορα με την Ουκρανία και περίπου 90 χλμ. από τη Λευκορωσία.

Η Πολωνία βρίσκεται σε υψηλό συναγερμό για αντικείμενα που εισέρχονται στον εναέριο χώρο της από τότε που ένας ουκρανικός πύραυλος χτύπησε ένα χωριό στη νότια Πολωνία το 2022, σκοτώνοντας δύο άτομα.

Ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών της Πολωνίας, Πάβελ Βρόνσκι, δήλωσε στο Reuters ότι τα μέχρι τώρα ευρήματα και ορισμένοι εμπειρογνώμονες υποδηλώνουν ότι στο τελευταίο περιστατικό εμπλέκεται μια ρωσική έκδοση του drone Shahed που αναπτύχθηκε από το Ιράν.

Ο στρατηγός Ντάριους Μαλινόφσκι δήλωσε ότι το drone φαίνεται να ήταν ένα δόλωμα που είχε σχεδιαστεί για να αυτοκαταστραφεί. Είπε ότι είχε κινεζικό κινητήρα.

BREAKING: A drone crashed and exploded in a field in eastern Poland, near the village of Osiny, just 40 km from Warsaw and 100 km from Ukraine’s border.



Polish Army says no airspace violations were detected from Ukraine or Belarus.



Police found burnt metal and plastic fragments… pic.twitter.com/dtbuDSVFZY — Clash Report (@clashreport) August 20, 2025

Ο αναπληρωτής πρωθυπουργός Βλάντισλαβ Κοσινιάκ-Καμίσ, ο οποίος είναι επίσης υπουργός Άμυνας, δήλωσε ότι το περιστατικό έχει ομοιότητες με περιπτώσεις κατά τις οποίες ρωσικά drones πέταξαν στη Λιθουανία και τη Ρουμανία και θα μπορούσε να συνδέεται με τις προσπάθειες για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

«Για άλλη μια φορά, έχουμε να κάνουμε με μια πρόκληση από τη Ρωσική Ομοσπονδία, με ένα ρωσικό drone. Το αντιμετωπίζουμε σε μια κρίσιμη στιγμή, όταν βρίσκονται σε εξέλιξη οι συζητήσεις για την ειρήνη (στην Ουκρανία)», δήλωσε στους δημοσιογράφους.

Ο υπουργός Εξωτερικών, Ράντοσλαβ Σικόρσκι, ανέφερε με ανάρτηση στην πλατφόρμα X, ότι το υπουργείο του θα εκδώσει διαμαρτυρία για την παραβίαση του εναέριου χώρου, αλλά δεν κατονόμασε τον δράστη.

«Μια άλλη παραβίαση του εναέριου χώρου μας από τα ανατολικά επιβεβαιώνει ότι η πιο σημαντική αποστολή της Πολωνίας έναντι του ΝΑΤΟ είναι η άμυνα του εδάφους μας».

Η ρωσική πρεσβεία στη Βαρσοβία δεν απάντησε αμέσως σε αίτημα για σχόλιο που της απεστάλη μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, συναντήθηκε με τον πρόεδρο της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, και μια ομάδα ευρωπαίων συμμάχων στο Λευκό Οίκο τη Δευτέρα, μετά τη συνάντησή του την Παρασκευή στην Αλάσκα με τον πρόεδρο της Ρωσίας, Βλαντιμίρ Πούτιν.

Η έκρηξη έσπασε τα παράθυρα σε πολλά σπίτια, αλλά κανείς δεν τραυματίστηκε, σύμφωνα με το εθνικό πρακτορείο ειδήσεων PAP.

Η αστυνομία ανέφερε ότι βρήκε καμένα μεταλλικά και πλαστικά συντρίμμια στον τόπο του συμβάντος και ότι καίγεται το καλαμπόκι σε μια περιοχή διαμέτρου 8-10 μέτρων (26-33 ποδιών) γύρω από το σημείο όπου έπεσε το αντικείμενο.

«Καθόμουν στο δωμάτιό μου το βράδυ, γύρω στα μεσάνυχτα, και άκουσα ένα δυνατό κρότο», είπε ο κάτοικος της περιοχής Πάβελ Σουντόφσκι στην τοπική ιστοσελίδα ειδήσεων Lukow.tv. «Η έκρηξη ήταν τόσο δυνατή που ολόκληρο το σπίτι κούνησε».

Σύμφωνα με μηνύματα του στρατού που δημοσιεύτηκαν στο Telegram, οι σειρήνες αεροπορικών επιδρομών ηχούσαν για περίπου μία ώρα πάνω από τα σύνορα στις περιοχές Βολίνσκα και Λβιβ της Ουκρανίας, από περίπου τα μεσάνυχτα τοπική ώρα (21:00 GMT).

Δεν υπήρξαν αναφορές για αεροπορικές επιθέσεις σε αυτές τις περιοχές, σύμφωνα με τους κυβερνήτες τους.