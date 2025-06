Ρωσική επίθεση στην Οδησσό: Ένας νεκρός και 14 τραυματίες (vids)

Ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και τουλάχιστον 14 τραυματίστηκαν σε ρωσική επίθεση με μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα (drones) που εξαπολύθηκε στη διάρκεια της νύχτας στην Οδησσό, την ουκρανική πόλη-λιμάνι στη Μαύρη Θάλασσα, και προκάλεσε ζημιές σε πολυώροφα κτίρια και σιδηροδρομική υποδομή, ανακοίνωσαν την Παρασκευή (20/06) τοπικές Αρχές.

Σημειώνεται ότι, η Οδησσός, το μεγαλύτερο λιμάνι της Ουκρανίας στη Μαύρη Θάλασσα και ζωτικής σημασίας για τις εισαγωγές και τις εξαγωγές της χώρας, δέχεται διαρκώς επιθέσεις με πυραύλους και drones από τις ρωσικές δυνάμεις από τότε που άρχισε ο πόλεμος.

‼️At least one civilian people killed & 14 wounded in a night drone attack, targeting residential buildings in #Odesa on June 20. Russians attacked also #Kharkiv and its région. They are some victims, including children.

Rescuers are working on the ground. #Ukraine🇺🇦 #StopRussia pic.twitter.com/NANmTA0Yf0