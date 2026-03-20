Ρωσία: Θα στραφούμε σε νέες αγορές για το LNG

Η Ρωσία θα στραφεί πλήρως προς τις αναπτυσσόμενες νέες αγορές για το υγροποιημένο φυσικό αέριό της, εφόσον αυτές αποδειχθούν ελκυστικές, δήλωσε το Κρεμλίνο την Παρασκευή, προσθέτοντας ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση αυτοτραυματίζεται επιμένοντας στο σχέδιό της να σταματήσει τις εισαγωγές ρωσικού ΥΦΑ.

Υπ. Ενέργειας Σερβίας: Παρατείνεται η απαλλαγή από τις κυρώσεις των ΗΠΑ για την πετρελαϊκή εταιρεία NIS

Νωρίτερα την Παρασκευή, η υπουργός Ενέργειας της Σερβίας δήλωσε ότι το υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ παρέτεινε την απαλλαγή από τις κυρώσεις για τη ρωσικής ιδιοκτησίας εταιρεία NIS NIIS.BEL της Σερβίας έως τις 17 Απριλίου, δίνοντας στη βαλκανική χώρα περισσότερο χρόνο για να εισάγει αργό πετρέλαιο εν μέσω του αμερικανο-ισραηλινού πολέμου κατά του Ιράν.

«Η παράταση της άδειας για σχεδόν ένα μήνα είναι ιδιαίτερα σημαντική τώρα που οι τιμές του πετρελαίου αυξάνονται... καθημερινά», δήλωσε η υπουργός Ενέργειας, Ντουμπράβκα Τζέντοβιτς Χαντάνοβιτς σε ανακοίνωση.

Η NIS λειτουργεί το μοναδικό διυλιστήριο πετρελαίου της Σερβίας στην πόλη Πάντσεβο, λίγο έξω από το Βελιγράδι, και είναι ο μεγαλύτερος προμηθευτής και λιανοπωλητής καυσίμων στη βαλκανική χώρα.

Η Σερβία παρέτεινε την Πέμπτη την απαγόρευση εξαγωγών αργού πετρελαίου και προϊόντων καυσίμων έως τις 2 Απριλίου, προκειμένου να προστατεύσει την αγορά της από ελλείψεις και απότομες αυξήσεις των τιμών που προκύπτουν από τον πόλεμο κατά του Ιράν.

Η αναστολή ισχύει για την εξαγωγή ντίζελ, βενζίνης και αργού πετρελαίου με όλα τα μέσα μεταφοράς.

Το Καζακστάν ήταν ο μεγαλύτερος προμηθευτής αργού πετρελαίου της Σερβίας πέρυσι, αντιπροσωπεύοντας σχεδόν το 60% των εισαγωγών, ακολουθούμενο από τη Νιγηρία και τη Γουιάνα.

Όλο το εισαγόμενο αργό πετρέλαιο φτάνει με δεξαμενόπλοια στο κροατικό νησί Κρκ και στη συνέχεια μεταφέρεται μέσω του αγωγού JANAF JANF.ZA.

Ο λαϊκιστής Πρόεδρος της Σερβίας, Αλεξάνταρ Βούτσιτς, δήλωσε ότι θα ανακοινώσει περισσότερα μέτρα εξοικονόμησης καυσίμων και ενέργειας μετά τη συνάντησή του με το Εθνικό Συμβούλιο Ασφαλείας της χώρας αργότερα την Παρασκευή.

Τον Δεκέμβριο, το Γραφείο Ελέγχου Ξένων Περιουσιακών Στοιχείων (OFAC) του υπουργείου Οικονομικών των ΗΠΑ έδωσε στην NIS προθεσμία έως τις 24 Μαρτίου για να διαπραγματευτεί την εκποίηση των μεριδίων που κατέχουν οι ρωσικές εταιρείες Gazprom GAZP.MM και Gazprom Neft SIBN.MM, σε ποσοστό 44,9% και 11,3% αντίστοιχα.

Στις 19 Ιανουαρίου, η ουγγρική MOL MOLB.BU ανακοίνωσε ότι υπέγραψε δεσμευτική συμφωνία με τις ρωσικές εταιρείες για την αγορά των μεριδίων τους στην NIS, ενώ η ADNOC των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων θα είναι μειοψηφικός μέτοχος.

Η σερβική κυβέρνηση κατέχει μερίδιο 29,9% στην NIS, ενώ το υπόλοιπο ανήκει σε μικρούς μετόχους και υπαλλήλους.