Ρωσία: Τα drones που κατέρριψε η Πολωνία προήλθαν από την Ουκρανία - Κρεμλίνο: Ουδέν σχόλιο

Ρώσος διπλωμάτης ισχυρίστηκε την Τετάρτη ότι τα drones που καταρρίφθηκαν από την Πολωνία στον πολωνικό εναέριο χώρο κατά τη διάρκεια της νύχτας προέρχονταν από την Ουκρανία, σύμφωνα με το ρωσικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων RIA.

«Ένα πράγμα είναι σίγουρο: αυτά τα drones πετούσαν από την Ουκρανία», δήλωσε ο Ρώσος επιτετραμμένος στη Βαρσοβία, Αντρέι Ορντάς, μετά την αποχώρησή του από το πολωνικό Υπουργείο Εξωτερικών.

Η Πολωνία δήλωσε ότι ένας μεγάλος αριθμός ρωσικών drones είχε παραβιάσει τον εναέριο χώρο της κατά τη διάρκεια του συμβάντος και ότι εκείνα που αποτέλεσαν άμεση απειλή είχαν καταρριφθεί.

Σε δήλωση που εξέδωσε στις X, η Επιχειρησιακή Διοίκηση των Πολωνικών Ένοπλων Δυνάμεων ανέφερε ότι εντόπισε drones στον εναέριο χώρο της χώρας ως αποτέλεσμα της ρωσικής επίθεσης στην Ουκρανία. Ο στρατός της Πολωνίας δήλωσε ότι η είσοδος των drones στον εναέριο χώρο της χώρας κατά τη διάρκεια της ρωσικής επίθεσης στην Ουκρανία ήταν μια «πράξη επιθετικότητας» που απείλησε την ασφάλεια του κοινού και ήταν απαραίτητο να καταρριφθούν.

«Υπήρξε μια άνευ προηγουμένου παραβίαση του πολωνικού εναέριου χώρου», ανέφερε, προσθέτοντας πως «πρόκειται για μια πράξη επιθετικότητας που αποτέλεσε πραγματική απειλή για την ασφάλεια των πολιτών μας».

Πεσκόφ: Δεν είναι δική μας αρμοδιότητα

Το Κρεμλίνο αρνήθηκε να σχολιάσει την ανακοίνωση της Πολωνίας ότι κατέρριψε ρωσικά drones στον πολωνικό εναέριο χώρο, με τη ρωσική προεδρία να τονίζει ότι αυτό είναι αρμοδιότητα του υπουργείου Άμυνας.

Ερωτηθείς για ρωσικά drones και τις δηλώσεις το Τουσκ, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ δήλωσε: «Σε αυτή την περίπτωση, δεν θα θέλαμε να κάνουμε κανένα σχόλιο. Αυτό δεν είναι δική μας αρμοδιότητα - είναι του υπουργείου Άμυνας».

Ο Πεσκόφ τόνισε επίσης ότι το Κρεμλίνο δεν έλαβε κανένα αίτημα για επικοινωνία από την Πολωνία, και απέρριψε τις κατηγορίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ ότι η Μόσχα προέβη σε πρόκληση.

«Η ηγεσία της ΕΕ και του ΝΑΤΟ κατηγορούν τη Ρωσία για προκλήσεις σε καθημερινή βάση. Τις περισσότερες φορές, χωρίς καν να προσπαθούν να παρουσιάσουν έστω και κάποιο είδος επιχειρήματος», ανέφερε ο εκπρόσωπος της ρωσικής προεδρίας.

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας δεν έχει μέχρι στιγμής σχολιάσει το χθεσινό συμβάν στην Πολωνία.