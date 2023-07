Ρωσία: Σύλληψη γυναίκας με την κατηγορία τρομοκρατικής ενέργειας σε κρίσιμες υποδομές (vid)

Η ρωσική υπηρεσία ασφαλείας FSB δήλωσε την Τρίτη ότι συνέλαβε μια Ρωσίδα για την οποία υπάρχουν υποψίες ότι συγκέντρωνε πληροφορίες για μια «κρίσιμη εγκατάσταση υποδομής» κατ' εντολή των υπηρεσιών πληροφοριών της Ουκρανίας.

Δεν κατονόμασε την εγκατάσταση, αλλά ένα βίντεο παρακολούθησης το οποίο, σύμφωνα με τα ρωσικά μέσα ενημέρωσης, ελήφθη από την FSB δείχνει την ύποπτη να χρησιμοποιεί το τηλέφωνό της για να κινηματογραφεί κοντά σε ένα υδροηλεκτρικό εργοστάσιο στην πόλη Ούγκλιτς στην περιοχή Γιαροσλάβ της Ρωσίας βόρεια της Μόσχας.

The #FSB has detained an employee of the Uglich administration on suspicion of "preparing a terrorist attack on the instructions of #Ukrainian special services".



Chekists publish a video of Veronika Netunaeva's detention and screenshots of her alleged correspondence with the… pic.twitter.com/LJtAJwIzSp