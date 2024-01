Ρωσία: Πυρκαγιά σε δεξαμενές πετρελαίου στο Μπριάνσκ από κατάρριψη ουκρανικού drone

Στις φλόγες τυλίχθηκαν δεξαμενές πετρελαίου σε μια εγκατάσταση στην πόλη Κλίντσι στο Μπριάνσκ της Ρωσίας, καθώς ο στρατός κατέρριψε ένα ουκρανικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος που προσπαθούσε να επιτεθεί στην πόλη, δήλωσε την Παρασκευή ο κυβερνήτης της περιοχής Αλεξάντερ Μπογκομάζ.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, κανείς δεν έχει τραυματιστεί από το περιστατικό, δήλωσε ο Μπογκομάζ, προσθέτοντας ότι η φωτιά σβήνεται από ομάδες πυρόσβεσης.

«Ένα μη επανδρωμένο αεροσκάφος τύπου αεροπλάνου καταρρίφθηκε από το υπουργείο Άμυνας με τη χρήση ραδιοηλεκτρονικών μέσων. Όταν ο εναέριος στόχος καταστράφηκε, τα πυρομαχικά του έπεσαν στο έδαφος της πετρελαϊκής αποθήκης Κλίντσι», έγραψε ο Μπογκομάζ στο Telegram.

Πλάνα που αναρτήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έδειχναν μια φωτιά να καίει στο σκοτάδι κοντά σε δεξαμενές αποθήκευσης.

Νωρίτερα, το ρωσικό υπουργείο Άμυνας είχε δηλώσει ότι κατέστρεψε ένα ουκρανικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος στον ουρανό πάνω από την περιοχή Μπριάνσκ, η οποία συνορεύει με την Ουκρανία.

in the city of Klintsy, Bryansk region, an oil depot is on fire - the source of Canal 24 in the GUR.



This is a special operation of the GUR - ongoing measures against the military infrastructure of the aggressor. Targets are hit.https://t.co/fNNYykbiAP pic.twitter.com/IFRIXrv3sS