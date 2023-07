Ρωσία: Πρώτη εμφάνιση Γκερασίμοφ μετά την αποτυχημένη εξέγερση της Wagner (vid)

Ο Βαλέρι Γκερασίμοφ, αρχηγός του γενικού επιτελείου των ρωσικών ενόπλων δυνάμεων, παρουσιάστηκε από το υπουργείο Άμυνας να ακούει μια αναφορά σχετικά με τις ουκρανικές πυραυλικές επιθέσεις, η πρώτη του δημόσια εμφάνιση μετά την ανταρσία της 24ης Ιουνίου.

Russia releases video footage showing top Russian General Gerasimov hearing reports on Ukraine after claims that he was removed from the post of the commander of troops in Ukraine. pic.twitter.com/lQScP7ykJj