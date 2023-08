Ρωσία: Πέντε τραυματίες στον σιδηροδρομικό σταθμό του Κουρσκ από συντριβή drone (vid)

Ουκρανικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος (drone) συνετρίβη στη στέγη σιδηροδρομικού σταθμού στη ρωσική πόλη Κουρσκ, τραυματίζοντας πέντε ανθρώπους και προκαλώντας το ξέσπασμα φωτιάς, δήλωσε ο περιφερειακός κυβερνήτης Ρόμαν Στάροβοϊτ.

«Επίθεση ουκρανικού drone στο Κουρσκ», έγραψε ο Στάροβοϊτ στην εφαρμογή Telegram, «σύμφωνα με τις προκαταρκτικές πληροφορίες, συνετρίβη στη στέγη του κτιρίου του σταθμού, και μετά ξέσπασε φωτιά στη στέγη».

