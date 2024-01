Ρωσία: Παρατάθηκε κατά δύο μήνες η κράτηση του δημοσιογράφου Γκέρσκοβιτς (vid)

Δικαστήριο της Μόσχας παρέτεινε σήμερα κατά δύο μήνες, ως τις 30 Μαρτίου, την προσωρινή κράτηση του Έβαν Γκέρσκοβιτς, του Αμερικανού δημοσιογράφου της Wall Street Journal που συνελήφθη στα τέλη Μαρτίου του 2023 στη Ρωσία ως ύποπτος για «κατασκοπεία», κατηγορία που έχει απορρίψει η υπεράσπισή του.

«Η περίοδος της κράτησης του Έβαν Γκέρσκοβιτς παρατάθηκε κατά δύο μήνες ως τις 30 Μαρτίου 2024», αναφέρει σε ανακοίνωση που ανήρτησε στην εφαρμογή Telegram η υπηρεσία Τύπου του δικαστηρίου Λεφορτόφσκι.

Η ακροαματική διαδικασία διεξήχθη κεκλεισμένων των θυρών. Το δικαστήριο δημοσιοποίησε βίντεο στο οποίο φαίνεται ο 32χρονος δημοσιογράφος να ακούει την απόφαση που ανακοινώνει μια δικαστής με σταυρωμένα τα χέρια.

‼️🇷🇺🇺🇸 The Lefortovo Court in #Moscow extended the detention of The Wall Street Journal journalist, U.S. citizen Evan Gershkovich, until the end of March.



He was detained last year on charges of espionage.



This information was provided by the court's press service. #USA pic.twitter.com/Alv1sARHxZ