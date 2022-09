Ρωσία: Ουρές και αναμονή 48 ωρών στα σύνορα με τη Γεωργία

Εικόνες και βίντεο των μέσων κοινωνικής δικτύωσης από το συνοριακό πέρασμα μεταξύ Ρωσίας και Γεωργίας δείχνουν μεγάλες ουρές ακινητοποιημένης κυκλοφορίας μέσω ενός ορεινού διαδρόμου.

Το βίντεο από drone, που ανέβηκε από την περιοχή τη Δευτέρα, δείχνει ότι υπάρχουν εκατοντάδες οχήματα συγκεντρωμένα στη ρωσική πλευρά, με μάρτυρες να λένε ότι οι άνθρωποι περιμένουν έως και 48 ώρες για να περάσουν στη Γεωργία.

Αρκετά βίντεο δείχνουν πρόσθετες ρωσικές δυνάμεις ασφαλείας να φτάνουν στα σύνορα με ένα τεθωρακισμένο όχημα μεταφοράς προσωπικού.

Ουρές έχουν δημιουργηθεί στο πέρασμα Βέρχνι Λαρς από τη Βόρεια Οσετία στη Γεωργία και σε άλλα συνοριακά περάσματα μετά την ανακοίνωση της περασμένης εβδομάδας από τον πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν για «μερική επιστράτευση».

Στο μεταξύ, εν μέσω της ξαφνικής εισροής, «πιέσαμε την κυβέρνηση να εισαγάγει βίζες και/ή να κλείσει τα σύνορα», δήλωσε στο CNN η πολιτικός της αντιπολίτευσης στη Γεωργία, Νόνα Μαμουλασβίλι.

Russian-Georgian border this morning.



A line of 1715 cars at Verkhnii Lars checkpoint - it's a record number of cars in 2022.



There are guys on scooters there, as well. pic.twitter.com/pqoDVEfvmT