Ρωσία: Ο Ναβάλνι μεταφέρθηκε από την αποικία κρατουμένων προς άγνωστη κατεύθυνη

Ο Ρώσος πολιτικός της αντιπολίτευσης Αλεξέι Ναβάλνι μεταφέρθηκε από την σωφρονιστική αποικία ΙΚ-6 που βρίσκεται στην περιοχή Βλαντίμιρ, ανατολικά της Μόσχας, αλλά είναι άγνωστο το πού βρίσκεται αυτή τη στιγμή, ανέφεραν σήμερα οι συνεργάτες του στην πλατφόρμα του μέσου κοινωνικής δικτύωσης Χ.

Οι συνεργάτες του Ναβάλνι ήταν προετοιμασμένοι για μια πιθανή μεταφορά του σε πιο αυστηρή αποικία μετά την καταδίκη του τον Αύγουστο σε επιπλέον 19 χρόνια φυλάκισης.

Η εκπρόσωπος του Ναβάλνι, Κίρα Γιαρμίς, δήλωσε ότι το προσωπικό της αποικίας IK-6 στην πόλη Μελέχοβο, 235 χιλιόμετρα ανατολικά της Μόσχας, είπε στον δικηγόρο του που περίμενε έξω από το σωφρονιστικό ίδρυμα, ότι ο ηγέτης της αντιπολίτευσης δεν είναι πλέον μεταξύ των κρατουμένων.

«Πού τον μετέφεραν, δεν λένε» δήλωσε σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα του μέσου κοινωνικής δικτύωσης Χ.

Η διαδικασία μεταφοράς κρατουμένων με τρένο στην αχανή Ρωσία μπορεί να διαρκέσει εβδομάδες, με τους συγγενείς και τις οικογένειές τους να μην μπορούν να πληροφορηθούν για το πού βρίσκονται και αν είναι καλά στην υγεία τους μέχρι να φθάσουν στον προορισμό τους.

Οι δικηγόροι του Ναβάλνι δεν μπορούσαν να επικοινωνήσουν μαζί του από την περασμένη Τρίτη.

Η συνεργάτης του Λιουμπόφ Σόμπολ είχε δηλώσει στο Reuters την περασμένη εβδομάδα ότι οι υποστηρικτές του φοβούνται ότι έχει μεταφερθεί σε νέα σωφρονιστική αποικία κρατουμένων και ότι η χρονική στιγμή σχετίζεται με την έναρξη της εκστρατείας για τις προεδρικές εκλογές στις οποίες ο Βλαντίμιρ Πούτιν θα διεκδικήσει μια ακόμη εξαετή θητεία.

«Φοβούνται τόσο πολύ τον Ναβάλνι, ο οποίος είναι στη φυλακή, ο οποίος έχει περιορισμένα δικαιώματα αλληλογραφίας, δεν μπορεί να δει την οικογένειά του και ούτω καθεξής, που αποφάσισαν κατά τη διάρκεια της περιόδου που ο Πούτιν θα είναι υποψήφιος, να αποκόψουν απλώς των Ναβάλνι με κάθε δυνατό τρόπο από τον έξω κόσμο. Θεός φυλάξοι μην κάνει κάποια δήλωση», είπε η Σόμπολ.

Ο συνεργάτης του Ναβάλνι, Λεονίντ Βολκόφ, σε ανάρτησή του στο Χ έγραψε ότι η χρονική στιγμή «είναι 0% σύμπτωση και 100% άμεσος πολιτικός έλεγχος από το Κρεμλίνο».

Ο ίδιος πρόσθεσε: «Δεν είναι μυστικό για τον Πούτιν που είναι ο κύριος αντίπαλός του σε αυτές τις ‘εκλογές’. Και θέλει να είναι σίγουρος ότι η φωνή του Ναβάλνι δεν θα ακουστεί».

Δεν υπήρξε άμεσος σχολιασμός εκ μέρους του Κρεμλίνου. Ο Πούτιν και ο εκπρόσωπός του φροντίζουν να μην αναφέρονται ποτέ ονομαστικά στον Ναβάλνι σε μια προσπάθεια να τον παρουσιάσουν ως πολιτικά άσχετο. Λένε ότι του φέρονται όπως σε κάθε άλλο κρατούμενο.

Alexei Navalny has disappeared. He is no longer listed in the prison where he served his sentence



Navalny's lawyer was informed that his client was "no longer listed" in the prison in the Vladimir region, where he was serving his sentence. It is unknown where Navalny is now and… pic.twitter.com/qCWcgn0CI6