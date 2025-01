Ρωσία: Με διαταγή Πούτιν οι στρατηγοί στο ουκρανικό μέτωπο θα φέρουν σταυρούς με τα αρχικά του

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν ζήτησε να χαραχθούν τα αρχικά του στους κρίκους των σταυρών που διανέμονται στους διοικητές των στρατιωτικών μονάδων που συμμετέχουν στην εισβολή στην Ουκρανία, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ.

«Πιστεύω ότι θα είναι τιμή για τους συντρόφους μας να λάβουν αυτά τα σύμβολα της πίστης, που ευλογήθηκαν από τον Πατριάρχη Μόσχας και πάσης Ρωσίας κατά τη διάρκεια της λειτουργίας της παραμονής των Χριστουγέννων», ανέφερε ο Πεσκόφ σύμφωνα με τον Πούτιν.

Putin orders generals in Ukraine to wear crosses engraved with his initials



Russian President Vladimir Putin has requested that his initials be engraved on the chain links of crosses distributed to commanders of military units involved in the invasion of Ukraine, according to… pic.twitter.com/7tjQGelPRt