Ρωσία: Καύσωνας στη Μόσχα, με τη θερμοκρασία να καταρρίπτει ρεκόρ 30ετίας (vids)

Η Μόσχα «ψήνεται», συνέπεια του καύσωνα που ανέβασε τον υδράργυρο πάνω από τους 35°C, με αποτέλεσμα να «σπάσει» ένα ρεκόρ σχεδόν 30 ετών, όπως ανακοίνωσε η μετεωρολογική υπηρεσία.

Στη ρωσική πρωτεύουσα, το ρεκόρ θερμοκρασίας για τη 10η Ιουλίου ήταν οι 33,4 βαθμοί, που είχαν καταγραφεί το 1996. Την Πέμπτη, το ρεκόρ αυτό καταρρίφθηκε, με το θερμόμετρο να δείχνει 33,9°C.

Ο καύσωνας θα επιμείνει μέχρι και τις αρχές της επόμενης εβδομάδας στην κεντρική και νότια ευρωπαϊκή Ρωσία. Το Ρωσικό Μετεωρολογικό Κέντρο προβλέπει θερμοκρασίες 3-8 βαθμούς υψηλότερες από τις κανονικές για την εποχή.

Moscow, Russia, in unusual heatwave conditions, today marked 35 degrees. The guards at the Kremlin-wall are sweating. A colleague approaches , adjusts his service cap, wipes sweat from his forehead and cheeks with a handkerchief, then straightens the headgear and walked away. pic.twitter.com/TlYKuC3mLn