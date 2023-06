Ρωσία: Κατήγγειλε την απουσία επικρίσεων από τη διεθνή κοινότητα για τα ουκρανικά πλήγματα στο Μπέλγκοροντ (vid)

Το Κρεμλίνο κατήγγειλε σήμερα την απουσία επικρίσεων από τη διεθνή κοινότητα μετά τα ουκρανικά πλήγματα στη ρωσική περιοχή Μπέλγκοροντ, στη μεθόριο με την Ουκρανία, όπου η Ρωσία δήλωσε σήμερα ότι απώθησε μεγάλη επίθεση.

"Η διεθνής κοινότητα έχει κάθε δυνατότητα να δει τις εικόνες, να διαβάσει άρθρα όπου περιγράφονται τα πλήγματα σε κτήρια κατοικιών, κοινωνικές υποδομές κ.λπ.", δήλωσε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ.

"Κι ακόμη ούτε μία λέξη που θα επέκρινε ή θα καταδίκαζε το καθεστώς του Κιέβου γι΄αυτό", είπε, διαβεβαιώνοντας πως η επίθεση αυτή δεν θα έχει "καμία επίδραση" στη διεξαγωγή της ρωσικής στρατιωτικής εκστρατείας στην Ουκρανία.

Ο ρωσικός στρατός δήλωσε σήμερα ότι κινητοποίησε την αεροπορία και το πυροβολικό του προκειμένου να απωθήσει ουκρανική επίθεση εναντίον της μεθοριακής περιοχής Μπέλγκοροντ, όπου σημειώνονται σφοδροί βομβαρδισμοί τις τελευταίες ημέρες με αποτέλεσμα πολλοί κάτοικοι να εγκαταλείψουν τις εστίες τους.

Έντεκα άνθρωποι τραυματίστηκαν εκεί σήμερα, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.

BELGOROD’S LIBERATION IS AT HAND



There is active fighting in Belgorod between RDK (Russian Vomubteer Corps) and the Putinist forces.



Things have just turned hotter than an oven. pic.twitter.com/P8ckxB05vC