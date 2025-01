Ρωσία: Η πετρελαιοκηλίδα στην Κριμαία συνεχίζει να εξαπλώνεται (vid)

Η πετρελαιοκηλίδα που προκλήθηκε μετά τη βύθιση δύο ρωσικών δεξαμενόπλοιων στα μέσα Δεκεμβρίου στη θαλάσσια περιοχή ανάμεσα στη Ρωσία και την προσαρτημένη Κριμαία, συνεχίζει να εξαπλώνεται με τη ρύπανση να εντοπίζεται σε περισσότερες ακτές, ανακοίνωσαν σήμερα οι αρχές.

Στις 15 Δεκεμβρίου, δύο ρωσικά τάνκερ, τα Volgoneft-212 και Volgoneft-239, βυθίστηκαν κατά τη διάρκεια καταιγίδας στο Στενό του Κερτς. Τα πλοία μετέφεραν 9.200 τόνους μαζούτ. Το 40% διέρρευσε στη θάλασσα, σύμφωνα με τις ρωσικές αρχές.

Οι ρωσικές αρχές κήρυξαν στις 26 Δεκεμβρίου κατάσταση έκτακτης ανάγκης σε ομοσπονδιακό επίπεδο, με αφορμή την πετρελαιοκηλίδα.

Χιλιάδες εθελοντές κινητοποιήθηκαν για να αντιμετωπίσουν τη ρύπανση των τουριστικών ακτών της νοτιοδυτικής Ρωσίας με μαζούτ, αλλά, σύμφωνα με τους επιστήμονες, ο εξοπλισμός τους είναι ανεπαρκής.

«Δύο τοποθεσίες μολυσμένες από πετρελαιοειδή εντοπίστηκαν στην Κριμαία», την ουκρανική χερσόνησο που προσαρτήθηκε από τη Ρωσία το 2014, ανακοίνωσε σήμερα το ρωσικό υπουργείο αντιμετώπισης καταστάσεων έκτακτης ανάγκης.

Αυτές οι τοποθεσίες βρίσκονται κοντά στην παραλία στην πόλη Κερτς και, νοτιότερα, κοντά στη λίμνη Τομπετσίσκογιε, σύμφωνα με το υπουργείο.

Μετά την αρχή διαρροής μαζούτ στη θάλασσα από τη βύθιση των τάνκερ σχεδόν 73.000 τόνοι μολυσμένης άμμου έχουν αφαιρεθεί από δεκάδες χιλιόμετρα παραλιών στις ρωσικές ακτές, αλλά συνολικά, περίπου 200.000 τόνοι χώματος μπορεί να έχουν μολυνθεί, σύμφωνα με τις αρχές.

Σοβαρά προβλήματα καταγράφονται και στη θαλάσσια πανίδα, όπως σε θαλασσοπούλια, δελφίνια και άλλα κήτη.

