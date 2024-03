Ρωσία: Η Μόσχα αναφέρει ότι απέτρεψε επίθεση στα νότια της χώρας - Τρεις συλλήψεις

Οι ρωσικές υπηρεσίες ασφαλείας ανακοίνωσαν την Παρασκευή, ότι συνέλαβαν τρεις «πολίτες χώρας της κεντρικής Ασίας» που σχεδίαζαν βομβιστική επίθεση στη νότια Ρωσία, μια εβδομάδα μετά την επίθεση σε αίθουσα συναυλιών κοντά στη Μόσχα, κατά την οποία έχασαν τη ζωή τους τουλάχιστον 144 άνθρωποι.

Η FSB ανέφερε σε ανακοίνωση την οποία επικαλούνται τα ρωσικά πρακτορεία ειδήσεων ότι «έθεσε τέλος στις τρομοκρατικές δραστηριότητες τριών πολιτών χώρας της κεντρικής Ασίας που σχεδίαζαν να διαπράξουν τρομοκρατική ενέργεια πυροδοτώντας μηχανισμό σε δημόσιο χώρο στην περιφέρεια της Σταυρούπολης».

Η ρωσική τηλεόραση μετέδωσε εικόνες στις οποίες διακρίνονται άνδρες πεσμένοι στο έδαφος και από πάνω τους βρίσκονται πράκτορες της FSB ανάμεσα σε αυτοκίνητα.

روسيا :أُعلن عن اعتقال ثلاثة مشتبه فيهم من آسيا الوسطى في مدينة ستافروبول بروسيا. خطط الثلاثة لهجوم كبير.Russia: Three Central Asian suspects have been arrested in Stavropol, Russia. All three planned a major attack pic.twitter.com/m65xoYkvFY