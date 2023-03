Ρωσία: Φυλάκιση 6,5 ετών για αξιωματικό του στρατού που λιποτάκτησε στην αρχή του πολέμου

Ένας Ρώσος αξιωματικός ασφαλείας που εγκατέλειψε τη χώρα επειδή αντιδρούσε στην εισβολή στην Ουκρανία καταδικάστηκε σε 6,5 χρόνια φυλάκισης σε φυλακή υψίστης ασφαλείας, σύμφωνα με το ειδησεογραφικό σάιτ Taiga.info.

Ο ταγματάρχης της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Προστασίας Μιχαήλ Ζιλίν, 36 ετών, διέφυγε στο Καζακστάν πέρυσι όταν η Ρωσία ανακοίνωσε εκστρατεία επιστράτευσης, περνώντας παράνομα τα σύνορα μέσα από δάσος, ενώ η σύζυγος και τα παιδιά του περνούσαν από ένα σημείο ελέγχου.

