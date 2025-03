Ρωσία: Φωτιά σε αγωγό πετρελαίου στη περιφέρεια Ροστόφ

Φωτιά ξέσπασε σε αγωγό πετρελαίου στη ρωσική νότια περιφέρεια Ροστόφ έπειτα από επίθεση με ουκρανικά drones. «Ως αποτέλεσμα μιας μαζικής επίθεσης με drones στην περιοχή Τσερτόφσκι, ξέσπασε φωτιά σε αγωγό πετρελαίου», έγραψε στο Telegram ο κυβερνήτης του Ροστόφ, Γιούρι Σλιουσάρ.

A fire broke out near an oil depot in Chortkovo, Rostov region. Explosions were heard before the fire started. pic.twitter.com/icPgU4N9P1