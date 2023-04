Ρωσία: Εξερράγη ηφαίστειο - «Έπνιξε» τα χωριά με σκόνη (pics&vids)

Ένα από τα πιο ενεργά ηφαίστεια της Ρωσίας εξερράγη στην ανατολική χερσόνησο Καμτσάτκα την Τρίτη, εκτοξεύοντας ένα τεράστιο σύννεφο τέφρας μακριά στον ουρανό, το οποίο έπνιξε χωριά με γκρίζα ηφαιστειακή σκόνη και προκάλεσε αεροπορική προειδοποίηση.

Το ηφαίστειο Σιβελούχ ξέσπασε λίγο μετά τα μεσάνυχτα και έφτασε σε κρεσέντο περίπου έξι ώρες αργότερα, εκτοξεύοντας ένα σύννεφο τέφρας σε μια έκταση 108.000 τετραγωνικών χιλιομέτρων (41.700 τετραγωνικών μιλίων), σύμφωνα με το παράρτημα Καμτσάτκα της Γεωφυσικής Έρευνας της Ρωσικής Ακαδημίας Επιστημών.

Ρεύματα λάβας έπεσαν από το ηφαίστειο, λιώνοντας το χιόνι και προκαλώντας προειδοποίηση για ροή λάσπης κατά μήκος ενός κοντινού αυτοκινητόδρομου, ενώ τα χωριά καλύφθηκαν από στρώματα γκρίζας τέφρας βάθους 8,5 εκατοστών, το βαθύτερο των τελευταίων 60 ετών.

Εικόνες έδειχναν το σύννεφο να ανεμίζει πάνω από τα δάση και τα ποτάμια της Άπω Ανατολής και χωριά καλυμμένα με στάχτη.

🌋 The mighty #Shiveluch volcano in Russia's Kamchatka has gone full eruption mode - volcanic ash emissions has reached 20km, right into the stratosphere.



Gorgeous video of the ash cloud to remind us of the beauty and the force of nature

«Η τέφρα έφτασε σε ύψος 20 χιλιομέτρων, το σύννεφο τέφρας κινήθηκε προς τα δυτικά και υπήρξε πολύ ισχυρή πτώση τέφρας σε κοντινά χωριά», δήλωσε ο Danila Chebrov, διευθυντής του παραρτήματος της Γεωφυσικής Υπηρεσίας της Καμτσάτκα.

«Το ηφαίστειο προετοιμαζόταν γι' αυτό για τουλάχιστον ένα χρόνο... και η διαδικασία συνεχίζεται αν και έχει ηρεμήσει λίγο τώρα», δήλωσε ο Chebrov.

Περίπου 24 ώρες αφότου το ηφαίστειο άρχισε να εκρήγνυται, ένας σεισμός μεγέθους 5,8 βαθμών σημειώθηκε στα ανοικτά των ακτών της Καμτσάτκα, ανέφερε η Γεωλογική Υπηρεσία. Οι Ρώσοι επιστήμονες δήλωσαν ότι ο σεισμός ήταν μετασεισμός από σεισμό της 3ης Απριλίου.

Περίπου 300.000 άνθρωποι ζουν στην τεράστια ρωσική χερσόνησο Καμτσάτκα, η οποία προεξέχει στον Ειρηνικό Ωκεανό βορειοανατολικά της Ιαπωνίας.

Villages in Kamchatka Russia are covered with ash after the eruption of the Shiveluch volcano.

Το ηφαίστειο, ένα από τα μεγαλύτερα και πιο ενεργά της Καμτσάτκα, πιθανότατα θα ηρεμήσει τώρα, δήλωσε ο Τσέμπροφ, αν και προειδοποίησε ότι δεν μπορούν να αποκλειστούν περαιτέρω μεγάλα σύννεφα τέφρας. Ο Τσέμπροφ δήλωσε ότι οι ροές λάβας δεν θα πρέπει να φτάσουν σε τοπικά χωριά.

Δεν υπήρξαν άμεσες αναφορές για θύματα, αν και οι επιστήμονες δήλωσαν ότι το ηφαίστειο εξακολουθούσε να εκρήγνυται 15 ώρες μετά την έναρξη της έκρηξης.

Η Ομάδα Αντιμετώπισης Ηφαιστειακής Έκρηξης της Καμτσάτκα (KVERT) εξέδωσε κόκκινη ειδοποίηση για την αεροπορία, λέγοντας ότι «η συνεχιζόμενη δραστηριότητα θα μπορούσε να επηρεάσει τα διεθνή και χαμηλά πετούντα αεροσκάφη».

Ορισμένα σχολεία στη χερσόνησο, περίπου 6.800 χιλιόμετρα ανατολικά της Μόσχας, έκλεισαν και οι κάτοικοι διατάχθηκαν να παραμείνουν στα σπίτια τους, δήλωσε ο επικεφαλής της δημοτικής περιφέρειας Ust-Kamchatsky Oleg Bondarenko σε ανάρτηση στο Telegram.

«Επειδή αυτό που μόλις είδα εδώ με τα ίδια μου τα μάτια, θα είναι αδύνατο για τα παιδιά να πάνε στο σχολείο και γενικά η παρουσία των παιδιών εδώ είναι αμφίβολη», δήλωσε ο Μπονταρένκο.

Είπε ότι το ρεύμα των κατοίκων έχει αποκατασταθεί και ότι παρέχεται πόσιμο νερό.

vid: KGBSRAS #Shiveluch #volcano #russia #eruption

Το Σίβελουτς έχει υποστεί περίπου 60 σημαντικές εκρήξεις τα τελευταία 10.000 χρόνια, με την τελευταία μεγάλη έκρηξη να είναι το 2007.

Έχει δύο κύρια τμήματα, το μικρότερο από τα οποία - το Young Shiveluch - οι επιστήμονες ανέφεραν ότι είναι εξαιρετικά ενεργό τους τελευταίους μήνες, με μια κορυφή 2.800 μέτρων (9.186 πόδια) που προεξέχει από το ύψους 3.283 μέτρων Old Shiveluch.