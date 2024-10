Ρωσία: Εργοστάσιο εκρηκτικών χτυπήθηκε από drones των ουκρανικών ειδικών δυνάμεων (vid&pics)

Μη επανδρωμένα αεροσκάφη της Υπηρεσίας Ασφαλείας της Ουκρανίας (SSU), των Δυνάμεων Ειδικών Επιχειρήσεων (SOF) και των Αμυντικών Υπηρεσιών Πληροφοριών (DIU) επιτέθηκαν στο εργοστάσιο Σβέρντλοβ στην πόλη Τζερζίνσκ της ρωσικής περιφέρειας Nizhny Novgorod τη νύχτα της 19ης Οκτωβρίου, σύμφωνα με την European Pravda.



Η εγκατάσταση αυτή, μέρος της ρωσικής αμυντικής βιομηχανίας, υπόκειται σε κυρώσεις της ΕΕ και των ΗΠΑ.

Η πηγή της Pravda σημείωσε ότι το εν λόγω εργοστάσιο παράγει εκρηκτικά, πυρομαχικά αεροσκαφών και πυροβολικού, βόμβες αεροσκαφών, συμπεριλαμβανομένων κατευθυνόμενων αεροπορικών βομβών, κεφαλές για αντιαρματικούς κατευθυνόμενους πυραύλους και κεφαλές για πυραυλικά συστήματα αεράμυνας για τις ρωσικές ένοπλες δυνάμεις.

Το εργοστάσιο βρίσκεται 900 χιλιόμετρα (περίπου 560 μίλια) μακριά από τα ουκρανικά σύνορα.

