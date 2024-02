Ρωσία: Επίθεση ουκρανικών drones σε δυο διυλιστήρια στο Κράσνονταρ (vid)

Ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη επιτέθηκαν σε δύο διυλιστήρια πετρελαίου στην περιοχή Κράσνονταρ της νότιας Ρωσίας την Παρασκευή, προκαλώντας μεγάλη πυρκαγιά στο διυλιστήριο Ilsky κατά τη διάρκεια επιχειρήσεων που διεξήγαγε η υπηρεσία ασφαλείας SBU, δήλωσε ουκρανική πηγή στο Reuters.

Οι περιφερειακές αρχές της Ρωσίας ανέφεραν νωρίτερα ότι η πυρκαγιά είχε ξεσπάσει στο διυλιστήριο Ίλσκι και είχε σβήσει σε περίπου δύο ώρες. Δεν έδωσαν λεπτομέρειες σχετικά με το τι προκάλεσε τη φωτιά ή τις επιπτώσεις της στην παραγωγή του διυλιστηρίου.

Η ουκρανική πηγή που αρνήθηκε να κατονομαστεί δήλωσε ότι η επίθεση έπληξε την κύρια μονάδα επεξεργασίας του διυλιστηρίου.

Μη επανδρωμένα αεροσκάφη της SBU επιτέθηκαν επίσης στο κοντινό διυλιστήριο πετρελαίου Afipsky, αλλά τα αποτελέσματα αυτής της επιχείρησης ακόμη προσδιορίζονται, πρόσθεσε η πηγή.

