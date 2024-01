Ρωσία: Ένας νεκρός και επτά τραυματίες από ουκρανικούς πυραύλους στο Μπέλγκοροντ (vid)

Ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και επτά τραυματίσθηκαν σήμερα σε ουκρανική επίθεση στην πόλη και την περιοχή του Μπέλγκοροντ, κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία, ανακοίνωσαν το υπουργείο Άμυνας και αξιωματούχοι της περιφέρειας.

Ο κυβερνήτης της περιφέρειας Βιτσισλάβ Γκλαντκόφ δήλωσε ότι ένας άνδρας σκοτώθηκε από πύραυλο που έπεσε μπροστά από το αυτοκίνητό του και ότι τέσσερεις άνθρωποι τραυματίσθηκαν σε μια έκθεση αυτοκινήτων.

Συνολικά, αξιωματούχοι ανέφεραν ότι η ρωσική αντιαεροπορική άμυνα κατέρριψε 17 ουκρανικούς «εναέριους στόχους», συμπεριλαμβανομένων ρουκετών που εκτοξεύθηκαν από πολλαπλούς εκτοξευτήρες ρουκετών με αποτέλεσμα ένας αριθμός κατοικιών και αυτοκινήτων να υποστούν ζημιές.

Ουκρανοί αξιωματούχοι δήλωσαν σήμερα ότι τα σφοδρά ρωσικά πλήγματα με πυραύλους και drones στην πρωτεύουσα της Ουκρανίας Κίεβο και στην νοτιοανατολική πόλη Χάρκιβ είχαν ως αποτέλεσμα να σκοτωθούν τουλάχιστον πέντε άνθρωποι και να τραυματισθούν δεκάδες, ενώ προκάλεσαν εκτεταμένες ζημιές.

