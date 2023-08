Ρωσία: Δασική πυρκαγιά μαίνεται σε θέρετρο της Μαύρης Θάλασσας

Εκατοντάδες πυροσβέστες προσπαθούν να σβήσουν πυρκαγιές κοντά στη ρωσική πόλη Gelendzhik στη Μαύρη Θάλασσα, ένα από τα πιο δημοφιλή θέρετρα της χώρας, δήλωσε την Τετάρτη ο τοπικός δήμαρχος.

Krasnodar Territory, Russia ❗

Gelendzhik

This is actual situation. The area of fires in Gelendzhik has increased to 118 hectares. Several hotels are surrounded by fire, burning in the area of the cable car. The situation is complicated by a strong wind up to…