Ουκρανία: Μπαράζ ρωσικών βομβαρδισμών - Τουλάχιστον τέσσερις νεκροί

Συνεχίζεται για δεύτερη συνεχόμενη ημέρα η επίθεση της Ρωσίας στην Ουκρανία με πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη με στόχο το Κίεβο αλλά και άλλες περιοχές. Κατά τη διάρκεια της νύχτας τουλάχιστον τέσσερις άνθρωποι βρήκαν τον θάνατο.

Βομβαρδιστικά της Ρωσίας πετούν προς την κατεύθυνση της Ουκρανίας, προειδοποίησαν τις πρώτες πρωινές ώρες οι ουκρανικές αρχές, κηρύσσοντας συναγερμό για αεροπορικές επιδρομές σε μεγάλο μέρος της χώρας, την επομένη μαζικών ρωσικών πληγμάτων εναντίον ενεργειακών υποδομών.

Ο στρατός της Ουκρανίας χαρακτήρισε την επίθεση ως τη μεγαλύτερη της Μόσχας από την έναρξη του πολέμου.

Το Κριβί Ριχ, το Κίεβο και περιοχές στην κεντρική και ανατολική Ουκρανία βρίσκονταν σε κατάσταση συναγερμού για αεροπορικές επιδρομές για το μεγαλύτερο μέρος της νύχτας.

«Η ουκρανική πολεμική αεροπορία επιβεβαιώνει την απογείωση (βομβαρδιστικών Τουπόλεφ) Tu-95MS από την αεροπορική βάση Ένγκελς (σ.σ. της νοτιοδυτικής Ρωσίας). Πύραυλοι ενδέχεται να εισέλθουν στον ουκρανικό εναέριο χώρο σε περίπου δυο ώρες», ανέφερε γύρω στις 04:00 (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας) η ουκρανική πολεμική αεροπορία μέσω Telegram, προσθέτοντας κατόπιν πως κατευθύνονται επίσης στο έδαφός της drones.

Δυο άνθρωποι σκοτώθηκαν στην Κρεβί Ρι (κεντρική Ουκρανία) σε ρωσικό πλήγμα εναντίον πολιτικής υποδομής, ανέφεραν νωρίτερα τοπικοί αξιωματούχοι.

Δημοσιογράφοι του πρακτορείου ειδήσεων Ρόιτερς μεταδίδουν πως ακούστηκαν τρεις σειρές εκρήξεων στο Κίεβο· παραμένει άγνωστο αν επρόκειτο για καταρρίψεις στόχων ή πλήγματα.

«Μην αψηφάτε τους συναγερμούς, αναζητήστε καταφύγιο», προειδοποίησε η πολεμική αεροπορία μέσω Telegram τους πολίτες.

Τα συστήματα αεράμυνας της περιοχής του Κιέβου αναπτύχθηκαν αρκετά φορές κατά τη διάρκεια της νύχτας για να αποκρούσουν πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη με στόχο την ουκρανική πρωτεύουσα, ανέφερε η στρατιωτική διοίκηση της περιοχής στις Telegram.

Δημοσιογράφοι του πρακτορείου ειδήσεων Reuters, καθώς και ουκρανικά ΜΜΕ μετέδωσαν πως ακούστηκαν τρεις σειρές εκρήξεων στο Κίεβο. Παραμένει άγνωστο αν επρόκειτο για καταρρίψεις στόχων ή πλήγματα. Το μέγεθος των επιθέσεων δεν έγινε αμέσως γνωστό.

Δυο άνθρωποι σκοτώθηκαν στην Κριβί Ριχ. Nωρίτερα είχε γίνει γνωστό από Ουκρανούς αξιωματούχους πως ρωσικός πύραυλος έπληξε ένα ξενοδοχείο στην πόλη της κεντρικής Ουκρανίας.

Today, a Russian missile hit the Hotel in Kryvyi Rih. People are trapped under the rubble. Ukrainians have a moral right to defend themselves. It’s unjust to ban strikes within Russia’s territory. Lifting this ban could end the war sooner and save lives#LetUkraineStrikeBack pic.twitter.com/ubaaSOS1Up