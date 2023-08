Μόσχα: Καταστράφηκε ουκρανικό drone - Αναστολή πτήσεων στο αεροδρόμιο Βνούκοβο

Ένα εχθρικό drone καταστράφηκε σήμερα από την αντιαεροπορική άμυνα καθώς προσέγγιζε τη Μόσχα, όπως ανέφερε ο δήμαρχος της ρωσικής πρωτεύουσας Σεργκέι Σομπιάνιν.

Ο Σομπιάνιν έγραψε στην εφαρμογή μηνυμάτων Telegram ότι το drone προσέγγισε τη Μόσχα περίπου στις 11 το πρωί (τοπική ώρα). Η Ρωσία κατηγορεί την Ουκρανία για τις δύο επιθέσεις με drones που έγιναν κατά της Μόσχας την προηγούμενη εβδομάδα.

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανέφερε σε μία ξεχωριστή ανακοίνωση, ότι η κατάρριψη του ουκρανικού drone έγινε πάνω από το Ποντόλσκ που βρίσκεται περιφερειακά και νότια της Μόσχας.

Στο μεταξύ, τo διεθνές αεροδρόμιο Βνούκοβο της Μόσχας ανέστειλε σήμερα τις πτήσεις του, επικαλούμενο απροσδιόριστους λόγους που δεν μπορεί να ελέγξει, όπως μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων TASS.

Παρόμοιες αναστολές των πτήσεων στο ίδιο αεροδρόμιο έγιναν και κατά την προηγούμενη εβδομάδα, όταν η ρωσική πρωτεύουσα δέχονταν επιθέσεις από drones.

⚡️✈️ Vnukovo International Airport, West Moscow region, advises of temporarily redirecting flights.



No information on what the air space issue is has been provided so far.



Via Intel Republic pic.twitter.com/loTx71vTNa