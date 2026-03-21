Σαουδική Αραβία: Το Ριάντ κήρυξε persona non grata τον στρατιωτικό ακόλουθο της ιρανικής πρεσβείας

Η Σαουδική Αραβία διέταξε τον στρατιωτικό ακόλουθο του Ιράν και ακόμη τέσσερα μέλη του προσωπικού της πρεσβείας να εγκαταλείψουν το βασίλειο εντός 24 ωρών, αφού τους κήρυξε «persona non grata».

Το σαουδαραβικό υπουργείο Εξωτερικών σε δήλωσή του επικαλέστηκε τις, όπως τις χαρακτήρισε, συνεχιζόμενες επιθέσεις του Ιράν κατά του εδάφους.

ΔΟΑΕ: Δεν εντοπίστηκε διαρροή ραδιενέργειας μετά το χτύπημα στη Ντιμόνα

Ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας (ΙΑΕΑ) ανακοίνωσε το Σάββατο ότι έχει λάβει γνώση των αναφορών σύμφωνα με τις οποίες βλήμα έπληξε την πόλη Ντιμόνα στο Ισραήλ, ωστόσο δεν υπάρχουν ενδείξεις για ζημιές στο ερευνητικό πυρηνικό κέντρο της Νεγκέβ που βρίσκεται εκεί.

Ο οργανισμός ανέφερε ότι οι τοπικές αρχές δεν κατέγραψαν ασυνήθιστα επίπεδα ραδιενέργειας μετά το περιστατικό, ενώ πρόσθεσε ότι παρακολουθεί στενά την κατάσταση και θα συνεχίσει να συλλέγει περισσότερες πληροφορίες, σύμφωνα με το Reuters.