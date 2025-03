Reuters: Ρωσικές πηγές αμφισβητούν το σχέδιο του Τραμπ για εκεχειρία

Ρωσικές πηγές αντέδρασαν με επιφυλακτικότητα την Τετάρτη στην αμερικανική πρόταση για 30ήμερη κατάπαυση του πυρός, την οποία υποστηρίζει το Κίεβο, τονίζοντας ότι οποιαδήποτε συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη τις στρατιωτικές επιτυχίες της Ρωσίας και να ανταποκρίνεται στις ανησυχίες της Μόσχας.

Η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία το 2022 είχε ως αποτέλεσμα εκατοντάδες χιλιάδες νεκρούς και τραυματίες, τον εκτοπισμό εκατομμυρίων ανθρώπων και την πρόκληση της μεγαλύτερης κρίσης στις σχέσεις Μόσχας-Δύσης από την περίοδο της Κρίσης των πυραύλων στην Κούβα το 1962.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανέτρεψε την προηγούμενη πολιτική των ΗΠΑ απέναντι στη Ρωσία, εγκαινιάζοντας απευθείας συνομιλίες με τη Μόσχα και αναστέλλοντας τη στρατιωτική βοήθεια και την ανταλλαγή πληροφοριών με την Ουκρανία, δηλώνοντας ότι το Κίεβο πρέπει να αποδεχθεί όρους για τον τερματισμό του πολέμου.

Οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν την Τρίτη ότι θα επαναφέρουν τη στρατιωτική υποστήριξη και την ανταλλαγή πληροφοριών με την Ουκρανία, μετά τη δήλωση του Κιέβου ότι είναι διατεθειμένο να υποστηρίξει την πρόταση για εκεχειρία.

Ανώτερη ρωσική πηγή σχολίασε στο Reuters ότι ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν θα δυσκολευτεί να συμφωνήσει στην ιδέα της κατάπαυσης του πυρός χωρίς να θέσει όρους και να λάβει κάποιου είδους εγγυήσεις.

«Είναι δύσκολο για τον Πούτιν να συμφωνήσει με αυτό (σ.σ σχέδιο) στην τρέχουσα μορφή του», τόνισε στο Reuters η πηγή, η οποία μίλησε υπό τον όρο της ανωνυμίας λόγω της ευαίσθητης κατάστασης. «Ο Πούτιν έχει ισχυρή θέση γιατί η Ρωσία προελαύνει».

Η πηγή σημείωσε ότι «χωρίς εγγυήσεις παράλληλα με την κατάπαυση του πυρός, η θέση της Ρωσίας θα μπορούσε να γίνει γρήγορα πιο αδύναμη», και ότι «η Ρωσία θα μπορούσε στη συνέχεια να κατηγορηθεί από τη Δύση για αποτυχία να τερματίσει τον πόλεμο».

Μια άλλη ανώτερη ρωσική πηγή είπε ότι η πρόταση κατάπαυσης του πυρός από την οπτική γωνία της Μόσχας φαινόταν σαν παγίδα επειδή ο Πούτιν θα δυσκολευόταν να σταματήσει τον πόλεμο χωρίς συγκεκριμένες εγγυήσεις ή δεσμεύσεις.

Μια τρίτη ρωσική πηγή παρατήρησε ότι «η μεγάλη εικόνα είναι ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες συμφώνησαν να επαναλάβουν τη στρατιωτική βοήθεια και την ανταλλαγή πληροφοριών και είχαν ‘’διακοσμήσει’’ αυτή την κίνηση με μια πρόταση κατάπαυσης του πυρός».

Ο Πούτιν είπε τον Δεκέμβριο: «Δεν χρειαζόμαστε μια εκεχειρία, χρειαζόμαστε μια μακροπρόθεσμη ειρήνη που να διασφαλίζεται με εγγυήσεις για τη Ρωσική Ομοσπονδία και τους πολίτες της. Είναι δύσκολο ερώτημα πώς να διασφαλίσουμε αυτές τις εγγυήσεις».

Σε συνέντευξή του που δημοσιεύτηκε την Τετάρτη (12/03) ο Ρώσος ΥΠΕΞ Σεργκέι Λαβρόφ δήλωσε ότι η Μόσχα θα αποφύγει συμβιβασμούς σε ό,τι αφορά την ειρήνη με την Ουκρανία, οι οποίοι θα θέσουν σε κίνδυνο τη ζωή των ανθρώπων, όπως μετέδωσαν ρωσικά πρακτορεία.

Ο ίδιος επανέλαβε τη θέση της Ρωσίας ότι δεν θα δεχθεί σε καμία περίπτωση την παρουσία στρατευμάτων του ΝΑΤΟ στην Ουκρανία, σε περίπτωση που υπάρξει μόνιμη ειρηνευτική διευθέτηση.

«Σε καμία περίπτωση. Κανείς δεν μας μίλησε γι' αυτό», είπε όταν ρωτήθηκε σχετικά. Και συνέχισε: «Λένε συνεχώς ''καμία απόφαση για την Ουκρανία χωρίς τη συμμετοχή της Ουκρανίας'', αλλά στην πραγματικότητα κάνουν τα πάντα εναντίον της Ρωσίας, χωρίς τη Ρωσία.

Όταν ρωτήθηκε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, για ειρηνευτικές δυνάμεις, απάντησε ότι ήταν πολύ νωρίς για να συζητηθεί αυτό, αλλά συνήθως απαιτείται η συναίνεση όλων των πλευρών. Γιατί να συμφωνήσουμε σε μια ειρηνευτική δύναμη ή ομάδα; Θέλουν αυτή η δύναμη να αποτελείται από χώρες που μας έχουν χαρακτηρίσει εχθρό. Θα έρθουν εκεί ως ειρηνευτές;», δήλωσε ο Ρώσος υπουργός.

🎙 FM Sergey #Lavrov's full interview to @MarioNawfal, Larri Johnson and @Judgenap



💬 What's going on in the US is a return to normalcy.



The fact that a normal administration came to power & the reaction was an explosion in the media is very telling.https://t.co/gJKQbgUzR4 pic.twitter.com/GEync7xZ6M