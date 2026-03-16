Reuters: Απεσταλμένοι του Συμβουλίου Ειρήνης του Τραμπ συναντήθηκαν με τη Χαμάς στο Κάιρο

Απεσταλμένοι του «Συμβουλίου Ειρήνης» του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ συναντήθηκαν με εκπροσώπους της Χαμάς στο Κάιρο, σε μια προσπάθεια να διασφαλίσουν τη συμφωνία εκεχειρίας στη Γάζα, η οποία βρίσκεται υπό σοβαρή πίεση από τότε που οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ ξεκίνησαν βομβαρδισμούς κατά του Ιράν, δήλωσαν στο Reuters τρεις πηγές.

Η συνάντηση του Σαββατοκύριακου είναι η πρώτη που γίνεται γνωστή δημοσίως μετά την έναρξη του πολέμου με το Ιράν ανάμεσα στη Χαμάς και το συμβούλιο, έναν νέο διεθνή οργανισμό που τελεί υπό την προσωπική ηγεσία του Τραμπ και έχει αναλάβει την επίβλεψη της μεταπολεμικής διακυβέρνησης της Γάζας.

Μετά τη συνάντηση, το Ισραήλ ανακοίνωσε την Κυριακή ότι σύντομα θα ανοίξει ξανά το μοναδικό πέρασμα για πεζούς μεταξύ της Γάζας και της Αιγύπτου, το οποίο παραμένει κλειστό από τότε που ξεκίνησε η εκστρατεία βομβαρδισμών στο Ιράν.

Μία από τις πηγές δήλωσε ότι πιστεύει πως η ισραηλινή ανακοίνωση ήταν άμεσο αποτέλεσμα της συνάντησης μεταξύ της Χαμάς και του συμβουλίου.

Πριν από τον πόλεμο στο Ιράν, το σχέδιο του Τραμπ για τη Γάζα αποτελούσε τη βασική πρωτοβουλία της αμερικανικής πολιτικής για τη Μέση Ανατολή.

Οι πηγές ανέφεραν ότι οι εκπρόσωποι της Χαμάς προειδοποίησαν το συμβούλιο πως ενδέχεται να υπαναχωρήσουν από προηγούμενες δεσμεύσεις τους στο πλαίσιο της εκεχειρίας, εάν το Ισραήλ διατηρήσει τους νέους περιορισμούς που επέβαλε στη Γάζα κατά τη διάρκεια του πολέμου με το Ιράν.

Το Ισραήλ έκλεισε τα σύνορα της Γάζας μετά την έναρξη του πολέμου στις 28 Φεβρουαρίου, υποστηρίζοντας ότι τα σημεία διέλευσης δεν μπορούσαν να λειτουργούν με ασφάλεια. Αργότερα επέτρεψε ξανά τη περιορισμένη ροή αγαθών και ανθρωπιστικής βοήθειας, ωστόσο κράτησε κλειστό το μοναδικό πέρασμα για πεζούς προς την Αίγυπτο, το πέρασμα της Ράφα στο νότιο άκρο της Γάζας. Την Κυριακή ανακοίνωσε ότι το πέρασμα θα ανοίξει εκ νέου αργότερα μέσα στην εβδομάδα, μετά από «αξιολόγηση ασφαλείας».

Το Reuters έχει αναφέρει προηγουμένως ότι οι συνομιλίες για τον αφοπλισμό της Χαμάς — που προορίζονταν να αποτελέσουν βασικό θέμα της επόμενης φάσης του σχεδίου Τραμπ — έχουν παγώσει από την έναρξη του πολέμου με το Ιράν.

Αναμένονται νέες συναντήσεις αυτή την εβδομάδα

Μία από τις πηγές δήλωσε ότι το συμβούλιο του Τραμπ εκπροσωπήθηκε στις συνομιλίες με τη Χαμάς από τον Άριε Λάιτστοουν, Αμερικανό συνεργάτη του ειδικού απεσταλμένου του Τραμπ Στιβ Γουίτκοφ. Οι άλλες δύο πηγές ανέφεραν ότι συναντήσεις στις οποίες περιλαμβανόταν ο Λάιτστοουν ήταν στην ατζέντα, χωρίς ωστόσο να μπορούν να επιβεβαιώσουν εάν είχε ήδη συμμετάσχει.

Περαιτέρω συναντήσεις αναμένονται μέσα στην εβδομάδα. Οι πηγές μίλησαν υπό τον όρο της ανωνυμίας, καθώς δεν είχαν εξουσιοδότηση να τοποθετηθούν δημόσια.

Αμερικανός αξιωματούχος δήλωσε ότι ο Λάιτστοουν συμμετείχε τις τελευταίες ημέρες σε συναντήσεις στο Κάιρο που σχετίζονται με τη Γάζα, χωρίς να επιβεβαιώσει εάν συναντήθηκε με την αντιπροσωπεία της Χαμάς. Οι Αμερικανοί διαπραγματευτές συνεχίζουν να συναντώνται με περιφερειακούς εταίρους για την υλοποίηση του σχεδίου 20 σημείων του Τραμπ για τη Γάζα, πρόσθεσε.

Η ισραηλινή κυβέρνηση δεν απάντησε άμεσα σε αίτημα για σχόλιο σχετικά με το αν η απόφαση επαναλειτουργίας του περάσματος της Ράφα ήταν αποτέλεσμα της συνάντησης στο Κάιρο. Η Χαμάς αρνήθηκε να σχολιάσει.

