Σουδάν: Στον αέρα η εκεχειρία - Οι εχροπραξίες συνεχίζονται, λέει ο ΟΗΕ (vids)

Η 24ωρη εκεχειρία που συμφωνήθηκε μεταξύ των αντίπαλων στρατιωτικών δυνάμεων του Σουδάν τερματίστηκε γρήγορα λόγω της αναζωπύρωσης των μαχών στην πρωτεύουσα Χαρτούμ την Τρίτη, παρά τις πιέσεις των ΗΠΑ για διακοπή των συγκρούσεων που έχουν προκαλέσει ανθρωπιστική κρίση.

Δεν υπάρχει ένδειξη για τερματισμό των μαχών στο Σουδάν, ανακοίνωσε ο εκπρόσωπος των Ηνωμένων Εθνών.

Βαριά πυρά αντηχούσαν στο παρασκήνιο των ζωντανών μεταδόσεων από τα αραβικά τηλεοπτικά ειδησεογραφικά δίκτυα και κάτοικοι της πρωτεύουσας ανέφεραν στο Reuters ότι οι πυροβολισμοί δεν είχαν σταματήσει. Σύμφωνα με αναφορές, αεροπορική επιδρομή πραγματοποιήθηκε στο Ομντουρμάν, αδελφή πόλη του Χαρτούμ στην απέναντι όχθη του ποταμού Νείλου.

Sudan Air base down. This Is getting crazier pic.twitter.com/8AvjqzpJ3r — Zagazola (@ZagazOlaMakama) April 18, 2023

Η σύγκρουση μεταξύ του στρατιωτικού ηγέτη του Σουδάν και του αναπληρωτή του ξέσπασε πριν από τέσσερις ημέρες, προκαλώντας ανθρωπιστική καταστροφή, σύμφωνα με τον χαρακτηρισμό του ΟΗΕ, τη στιγμή που το σύστημα υγείας σχεδόν έχει καταρρεύσει. Τουλάχιστον 185 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί σε μάχες σε ολόκληρη τη χώρα.

The international community, including the UN, the Arab League, the US, UK, and the EU have called for an end to the violence that erupted in Sudan after a fallout between rival military leaders ⤵️ pic.twitter.com/IBCC8DsPvb — Al Jazeera English (@AJEnglish) April 18, 2023

Παρέμβαση του Άντονι Μπλίνκεν

Η κατάπαυση του πυρός που τέθηκε επισήμως σε ισχύ στις 6 μ.μ. (1600 GMT) δεν θα επεκταθεί πέραν των συμφωνηθέντων 24 ωρών, δήλωσε νωρίτερα στην τηλεόραση al Arabiya ο στρατηγός του στρατού Σαμς Ελ Ντιν Καμπάσι, μέλος του κυβερνώντος στρατιωτικού συμβουλίου του Σουδάν.

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Άντονι Μπλίνκεν, μιλώντας από την Ιαπωνία, δήλωσε την Τρίτη ότι τηλεφώνησε τόσο στον αρχηγό του στρατού στρατηγό Άμπντελ Φάταχ αλ-Μπουρχάν όσο και στον αρχηγό των παραστρατιωτικών δυνάμεων στρατηγό Μοχάμεντ Χαμντάν Νταγκάλο, των Δυνάμεων Ταχείας Υποστήριξης (RSF), απευθύνοντας έκκληση για την 24ωρη κατάπαυση του πυρός «ώστε να επιτραπεί στους Σουδανούς να επανενωθούν με ασφάλεια με τις οικογένειές τους» και να τους παρασχεθεί βοήθεια.

Οι μάχες φάνηκε να υποχωρούν κοντά στην καταληκτική ημερομηνία για την κατάπαυση του πυρός, η οποία συνέπεσε με την απογευματινή διακοπή της καθημερινής νηστείας κατά τη διάρκεια του ισλαμικού ιερού μήνα του Ραμαζανιού, αλλά βαριά πυρά αντηχούσαν γύρω από την περιοχή της πρωτεύουσας μετά τις 6 το απόγευμα.

Δημοσιογράφος του Reuters στο Χαρτούμ δήλωσε ότι άκουσε τανκς να πυροβολούν μετά την έναρξη της εκεχειρίας.

Η πηγή των πυροβολισμών δεν ήταν σαφής, αν και η RSF κατηγόρησε τον στρατό ότι παραβίασε την εκεχειρία μόλις 15 λεπτά μετά την έναρξη ισχύος της.

Εκρήξεις στο Χαρτούμ

Νωρίτερα μέσα στην ημέρα οι ήχοι πολεμικών αεροσκαφών και εκρήξεων αντηχούσαν στο Χαρτούμ. Οι κάτοικοι στις γειτονικές πόλεις Ομντουρμάν και Μπαχρί ανέφεραν αεροπορικές επιδρομές που συγκλόνισαν τα κτίρια και αντιαεροπορικά πυρά. Μάχες μαίνονταν επίσης στα δυτικά της χώρας, ανέφεραν τα Ηνωμένα Έθνη.

Σε βίντεο που επαληθεύτηκε από το Reuters, μαχητές των RSF διακρίνονται μέσα σε τμήμα του αρχηγείου του στρατού στο Χαρτούμ. Οι μαχητές δεν φαίνεται να ελέγχουν τον εκτεταμένο χώρο, δήλωσε δημοσιογράφος του Reuters στην πρωτεύουσα.

“They are fighting over seats of power, while we are fighting to be able to eat and drink. They’re fighting to steal and exploit, while we are fighting to eat, have education and healthcare”



- Sudanese citizen about the situation#Sudan

pic.twitter.com/mnLEnArl82 — Karim Wafa Al-Hussaini (@DrKarimWafa) April 18, 2023

Ο Μπουρχάν ηγείται κυβερνητικού συμβουλίου που εγκαταστάθηκε μετά το στρατιωτικό πραξικόπημα του 2021 και την απομάκρυνση του βετεράνου αυταρχικού προέδρου Ομάρ Μπασίρ το 2019 κατά τη διάρκεια μαζικών διαδηλώσεων. Ο Χεμεντί είναι ο αναπληρωτής του Μπουρχάν στο κυβερνητικό συμβούλιο.

Η διαμάχη τους για την εξουσία έχει εκτροχιάσει ένα διεθνώς υποστηριζόμενο σχέδιο για τη μετάβαση σε μια πολιτική δημοκρατική διακυβέρνηση μετά από δεκαετίες απολυταρχίας και στρατιωτικού ελέγχου στο Σουδάν, το οποίο βρίσκεται σε ένα στρατηγικό σταυροδρόμι μεταξύ της Αιγύπτου, της Σαουδικής Αραβίας, της Αιθιοπίας και της ασταθούς περιοχής Σαχέλ της Αφρικής.

Αν δεν ελεγχθεί, η βία κινδυνεύει επίσης να προσελκύσει παράγοντες από τη γειτονιά του Σουδάν που έχουν υποστηρίξει διαφορετικές παρατάξεις και θα μπορούσε να παίξει ρόλο στον ανταγωνισμό για περιφερειακή επιρροή μεταξύ της Ρωσίας και των Ηνωμένων Πολιτειών.

Την ίδια ώρα, ο ΟΗΕ έκανε λόγο για επιθέσεις και σεξουαλική βία κατά εργαζομένων σε ανθρωπιστικές οργανώσεις.

Επιθέσεις κατά εργαζομένων σε ανθρωπιστικές οργανώσεις

Ο αξιωματούχος του ΟΗΕ, Μάρτιν Γκρίφιθς, δήλωσε την Τρίτη πως οι εργαζόμενοι και οι εγκαταστάσεις ανθρωπιστικής βοήθειας συνεχίζουν να γίνονται στόχοι στο Σουδάν, καθώς και ότι τα Ηνωμένα Έθνη «λαμβάνουν αναφορές για επιθέσεις και σεξουαλική βία εναντίον εργαζομένων σε ανθρωπιστικές οργανώσεις».

«Αυτό είναι απαράδεκτο και πρέπει να σταματήσει», έγραψε ο Γκρίφιθ στο Twitter, προσθέτοντας ότι το γραφείο βοήθειας του ΟΗΕ στο Νότιο Νταρφούρ λεηλατήθηκε επίσης τη Δευτέρα.

Απέραντο πεδίο μάχης ολόκληρη η χώρα

Το Σουδάν έχει μετατραπεί σε απέραντο πεδίο μάχης, καθώς ο πόλεμος για τη διεκδίκηση της εξουσίας συνεχίζεται και ο κόσμος βρίσκεται σε καθεστώς lockdown στην πρωτεύουσα Χαρτούμ.

The situation in Sudan is just gradually getting worse and worse. It's a lose-lose situation where every outcome seems to be worse than the other.



Hoping this ends soon. pic.twitter.com/dYyAkT8Rp8 — روني الدنماركي (@Aldanmarki) April 18, 2023

Κάτοικος της πρωτεύουσας του Σουδάν δήλωσε στο BBC ότι δεν έχει άλλο πόσιμο νερό, καθώς οι μάχες μεταξύ των αντίπαλων δυνάμεων μαίνονται στο Χαρτούμ για τέταρτη ημέρα. «Σήμερα το πρωί ξεμείναμε», είπε η γυναίκα, προσθέτοντας ότι έκρυβε ένα μπουκάλι αποκλειστικά για το δίχρονο παιδί της.

Στους 74 οι Έλληνες που έχουν ζητήσει να απομακρυνθούν

Σημαντική είναι η ελληνική κοινότητα που διαμένει εγκλωβισμένη στη χώρα και πασχίζει να φύγει από την εμπόλεμη ζώνη. Στους 74 ανέρχονται, μέχρι στιγμής, οι Έλληνες που έχουν έρθει σε επικοινωνία με τις προξενικές αρχές και ζήτησαν να απομακρυνθούν.

Όπως δήλωσε μιλώντας στον ΣΚΑΙ 100.3 ο υφυπουργός Εξωτερικών, αρμόδιος για θέματα Απόδημου Ελληνισμού, Ανδρέας Κατσανιώτης, «η επιχείρηση απομάκρυνσης των ανθρώπων αυτών θα γίνει όταν υπάρχει ασφάλεια και ασφαλής δίοδος».

Επεσήμανε πάντως ότι «αυτό δεν ξέρουμε πότε θα συμβεί αλλά είναι και πράγμα που δεν ανακοινώνονται».

Ο Α. Κατσανιώτης ανέφερε ότι η όλη επιχείρηση απομάκρυνσης δεν θα αφορά μόνο Έλληνες, θα γίνει συντεταγμένα με ευρωπαϊκό σχέδιο, υπό τον συντονισμό της Γαλλίας.

Αξίζει να σημειωθεί πως τηλεφωνική επικοινωνία με τον Αιγύπτιο ομόλογό του Σάμεχ Σούκρι είχε νωρίτερα ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας.

«Συζητήσαμε για την κατάσταση στο Σουδάν. Επισήμανα το έντονο ενδιαφέρον της Ελλάδας για τις εξελίξεις στη χώρα, στο πλαίσιο και της παρουσίας της ελληνικής ομογένειας και της ανάγκης παροχής αρωγής προς αυτήν» είχε αναφέρει ο Ν. Δένδιας σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

