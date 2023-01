Πυροβολισμοί στο Λος Άντζελες: Τουλάχιστον εννέα οι νεκροί

Η αστυνομία έσπευσε χθες Σάββατο βράδυ (τοπική ώρα) σε περιστατικό με πυροβολισμούς στο Μόντερεϊ Παρκ στην Καλιφόρνια, όπως ανέφερε η εφημερίδα LA Times στον ιστότοπό της.

Τουλάχιστον εννέα είναι οι νεκροί σύμφωνα με το Associated Press. Τραυματίες έχουν διακομιστεί σε διάφορα νοσοκομεία της περιοχής.

«Οι ντετέκτιβ του τμήματος ανθρωποκτονιών του Γραφείου του Σερίφη της Κομητείας του Λος Άντζελες έχουν σπεύσει να βοηθήσουν την Αστυνομική Διεύθυνση του Μόντερεϊ Παρκ σε μια έρευνα για θανάτους από πυροβολισμούς. Υπάρχουν εννέα νεκροί», αναφέρεται σε σύντομη δήλωση που εκδόθηκε από το γραφείο του Σερίφη.

«Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν άλλες διαθέσιμες πληροφορίες», προστίθεται.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, ο δράστης είναι άνδρας, αλλά δεν είναι σαφές αν εξακολουθεί να διαφεύγει.

Ο Τσόι, ιδιοκτήτης εστιατορίου απέναντι από το σημείο όπου σημειώθηκε το περιστατικό, είπε ότι τρία άτομα όρμησαν στο εστιατόριό του και του είπαν να κλειδώσει την πόρτα.

Οι μάρτυρες τόνισαν επίσης στον Τσόι ότι ο δράστης είχε πάνω του πυρομαχικά, έτσι ώστε μόλις τελείωναν οι σφαίρες, να ξαναγέμιζε το όπλο.

Ο Τσόι δήλωσε ότι πιστεύει ότι το περιστατικό έγινε σε ένα κλαμπ στην περιοχή.

Το περιστατικό σημειώθηκε μετά τις 22:00 (τοπική ώρα, 08:00 σήμερα το πρωί ώρα Ελλάδας) σε περιοχή όπου πραγματοποιούνταν εορταστικές εκδηλώσεις για το κινεζικό Νέο Έτος στο Μόντερεϊ Παρκ, στην κομητεία του Λος Άντζελες.

🚨#BREAKING: Mass shooting with reports of multiple victims Dead

⁰📌#MontereyPark | #CA



Currently multiple authorities are responding to a mass shooting in Monterey Park with reports of 16 people have been shot with unconfirmed reports 10 fatalities this is still developing pic.twitter.com/4XUwRwaibf — R A W S A L E R T S (@rawsalerts) January 22, 2023

Our prayers are with our friends and colleagues in the great city of Monterey Park. We stand ready to lend our support during this difficult time as we wait for more confirmed details of an alleged mass shooting incident. #montereypark https://t.co/cBo0TYfBEF — Mayor Andrew Chou (@AndrewChouDB) January 22, 2023

Δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι είχαν συγκεντρωθεί στην περιοχή νωρίτερα χθες για να παραστούν στην έναρξη των διήμερων εορτασμών για το κινεζικό Νέο Έτος. Κάτοικος της περιοχής δήλωσε ότι πιστεύει πως οι πυροβολισμοί ξεκίνησαν μετά το τέλος του φεστιβάλ.

1/ #USA



There was a shooting in Monterey Park in California, killing 10 people. At least 9 more were injured.



At the time, the neighbourhood was celebrating Chinese New Year. According to police, the attacker is still at large, his motives are unknown. pic.twitter.com/tyCQxBT9Mn — David Kime (@CyberRealms1) January 22, 2023

Βίντεο που αναρτήθηκαν σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν την αστυνομία και την πυροσβεστική να έχουν σπεύσει στην περιοχή και να παρέχουν τις πρώτες βοήθειας στα θύματα.

Τραυματίες έχουν διακομιστεί σε διάφορα νοσοκομεία της περιοχής, ενώ δεν είναι ξεκάθαρο αν έχει συλληφθεί ο δράστης.

Το Μόντερεϊ Παρκ βρίσκεται περίπου 11 χιλιόμετρα από το κέντρο του Λος Άντζελες.