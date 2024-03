Πυροβολισμοί στο Λονδίνο: Τρεις τραυματίες - Ανθρωποκυνηγητό για τους δράστες

Τρεις άνθρωποι τραυματίστηκαν από πυροβολισμούς στο Λονδίνο, κατά τη διάρκεια ανθρωποκυνηγητού. Η αστυνομία ψάχνει τους δράστες οι οποίοι διέφυγαν, ενώ φέρεται να χρησιμοποίησαν καραμπίνα.

Δύο άνθρωποι τραύματα σφαίρα και ένας τρίτος τραυματίστηκε από το δίκυκλο στο οποίο επέβαιναν οι δράστες, ανακοίνωσε η αστυνομία. Και οι τρεις μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο.

Η αστυνομία έχει αποκλείσει την περιοχή.

Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης κλήθηκαν μετά από αναφορές για περιστατικό με πυροβολισμούς στο Clapham Common South Side το απόγευμα της Παρασκευής.

🚨#BREAKING: At least 3 individuals were injured in a shooting in 📌 Clapham ⛳️ London/ United Kingdom 🇬🇧

