Πυρκαγιές στο Λος Άντζελες: Προβλέψεις για επικίνδυνους θυελλώδεις ανέμους (vid)

Δεν τελειώνει η πύρινη «κόλαση» στο Λος Άντζελες, καθώς επικίνδυνοι θυελλώδεις άνεμοι αναμένεται να επιστρέψουν τη Δευτέρα (13/1), θέτοντας σε κίνδυνο τις προσπάθειες κατάσβεσης δύο γιγαντιαίων πυρκαγιών που κατακαίουν ολόκληρες συνοικίες, καταστρέφοντας χιλιάδες κτίρια και έχοντας στοιχίσει τη ζωή σε τουλάχιστον 24 ανθρώπους.

Ειδικότερα, οι ξηροί άνεμοι Santa Ana, με ταχύτητα 80 έως και 112 χιλιόμετρα την ώρα, προβλέπεται να πνεύσουν εκ νέου τη Δευτέρα και να σαρώσουν την περιοχή έως την Τετάρτη, σύμφωνα με την αμερικανική μετεωρολογική υπηρεσία, η οποία εξέδωσε κόκκινο συναγερμό για μια «ιδιαίτερα επικίνδυνη κατάσταση».

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις κατάφεραν να εμποδίσουν τις πυρκαγιές να μην εξαπλωθούν κατά τη διάρκεια της νύχτας και προετοιμάζονται για ισχυρούς ανέμους τις επόμενες ημέρες, δήλωσαν πυροσβέστες σε μια συνέντευξη Τύπου σήμερα το πρωί.

«Δεν είμαστε ακόμη ασφαλείς», δήλωσε η επικεφαλής της πυροσβεστικής της πόλης του Λος Άντζελες Κρίστιν Κρόουλι, ενώ πρόσθεσε ότι «δεν πρέπει να εφησυχάσουμε, καθώς αντιμετωπίζουμε αυτήν τη στιγμή ακραία συμπεριφορά της φωτιάς».

Αξιωματούχοι αναφέρουν ότι η πολιτεία αναπτύσσει προληπτικά πυροσβεστικά πληρώματα σε ευάλωτες περιοχές, μεταξύ άλλων περιμετρικά των πυρκαγιών Παλισέιντς και Ίτον, των μεγαλύτερων εστιών που μαίνονται στο Λος Άντζελες. Περισσότεροι από 8.500 πυροσβέστες δίνουν μάχη με τις φλόγες σε αυτά τα δύο μέτωπα.

Επίσης, ο επικεφαλής της πυροσβεστικής της κομητείας του Λος Άντζελες, Άντονι Μαρόνε δήλωσε πως «οι πυροσβέστες είναι απολύτως καλύτερα προετοιμασμένοι για θυελλώδεις ανέμους αυτήν την εβδομάδα, αφότου οι φωτιές γιγαντώθηκαν ραγδαία την περασμένη εβδομάδα έπειτα από παρόμοιες ζοφερές προειδοποιήσεις εκ μέρους των μετεωρολόγων».

Στο πεδίο έχει αναπτυχθεί μεγαλύτερος αριθμός χερσαίων δυνάμεων της πυροσβεστικής και επιπλέον πυροσβεστικά αεροσκάφη επιχειρούν αυτήν τη στιγμή, είπε ο ίδιος, αν και παραδέχθηκε ότι δεν μπορούν να εγγυηθούν τίποτα.

«Δεν είμαστε ποτέ σίγουροι ότι θα μπορέσουμε να φθάσουμε την επόμενη φωτιά και να τη διατηρήσουμε υπό έλεγχο», τόνισε.

Υπενθυμίζεται ότι τουλάχιστον 24 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στις φωτιές που ξεκίνησαν την περασμένη Τρίτη και περισσότεροι από 150.000 κάτοικοι αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους. Περισσότεροι από 20 άνθρωποι αγνοούνται, σύμφωνα με τις αρχές.

Αστυνομικοί εντοπίζουν ανθρώπινα λείψανα καθημερινά, καθώς «χτενίζουν» τις καμένες συνοικίες της Αλταντίνα, όπου ξεκίνησε η Eaton Fire, δήλωσε ο σερίφης της κομητείας του Λος Άντζελες Ρόμπερτ Λούνα.

«Είναι ένα πολύ δύσκολο έργο», υπογράμμισε ο Λούνα, προσθέτοντας πως αναμένει ότι ο επιβεβαιωμένος αριθμός των νεκρών θα αυξηθεί τις επόμενες ημέρες.

Οι φλόγες έχουν ισοπεδώσει ολόκληρες συνοικίες, αφήνοντας πίσω τους ένα σκηνικό «Αποκάλυψης». Ο κυβερνήτης της Καλιφόρνιας Γκάβιν Νιούσομ είπε ότι η πυροθύελλα θα μπορούσε να καταταγεί ως η πλέον καταστροφική φυσική καταστροφή στην ιστορία των ΗΠΑ. Η εταιρεία AccuWeather υπολογίζει το ύψος των ζημιών και οικονομικών απωλειών μεταξύ 135 έως 150 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Η επιστροφή των ισχυρών ανέμων απειλεί την όποια πρόοδο επιτεύχθηκε στον περιορισμό των πυρκαγιών.

Το Σαββατοκύριακο, πυροσβεστικές δυνάμεις από αέρος και εδάφους κατάφεραν να σταματήσουν την πυρκαγιά Palisades, ενώ οι φλόγες είχαν περάσει στην πλούσια συνοικία Μπρέντγουντ και κατευθύνονταν προς την πυκνοκατοικημένη Κοιλάδα Σαν Φερνάντο βορειότερα.

Αυτή η φωτά, στο δυτικό τμήμα της μητρόπολης, έχει μετατρέψει σε στάχτη 96 τετραγωνικά χιλιόμετρα γης και έχει περιοριστεί σε ποσοστό 14%.

Η πυρκαγιά Eaton στους πρόποδες ανατολικά του Λος Άντζελες έχουν κάψει 57 τετραγωνικά χιλιόμετρα, με τους πυροσβέστες να την έχουν περιορίσει σε ποσοστό 33%.

Μαζί, οι δύο πυρκαγιές έχουν κάψει μια περιοχή σχεδόν ίση με το μέγεθος της Ουάσιγκτον D.C.

Βόρεια της πόλης, η πυρκαγιά Hurst έχει τεθεί υπό έλεγχο κατά 89% και άλλες τρεις φωτιές που κατέστρεψαν άλλα τμήματα της κομητείας βρίσκονται πλέον υπό πλήρη έλεγχο, ανέφερε η Cal Fire.

Στους κατοίκους του Λος Άντζελες, ακόμη και σε εκείνους που βρίσκονται μακριά από τις φωτιές, οι αρχές συστήνουν να φορούν μάσκες N95, όταν βρίσκονται έξω, λόγω του καπνού.

🔥CALIFORNIA FIRES UPDATE CONTAINMENT SITUATION. 1/13/2025



🔥Eaton Fire

Northeast of Altadena Drive & Midwick Drive, Eaton Canyon, Altadena/Pasadena

Los Angeles County, CA

Acres 14,117

Containment 33%

Status Active

Updated about 1 hour ago



🔥Palisades Fire

S/E of Palisades Dr &… pic.twitter.com/foK6dYvIz4