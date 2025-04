Πυρκαγιές στην Ιερουσαλήμ: Εκκενώνονται περιοχές, κλείνουν αυτοκινητόδρομοι και αναπτύσσεται στρατός (vids)

Εντολές για ανάπτυξη στρατιωτικών δυνάμεων με σκοπό την αντιμετώπιση των πυρκαγιών που εξαπλώνονται ραγδαία δυτικά της Ιερουσαλήμ, στην ίδια περιοχή που επλήγη και την προηγούμενη εβδομάδα, έδωσε ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας, Ίσραελ Κατς.

Αναλυτικά, η ισραηλινή αστυνομία διέκοψε την κυκλοφορία στον αυτοκινητόδρομο που συνδέει την Ιερουσαλήμ με το Τελ Αβίβ και εκκένωσε κοινότητες κατά μήκος του αυτοκινητοδρόμου.

Περιοχές περίπου 30 χιλιόμετρα δυτικά της Ιερουσαλήμ εκκενώθηκαν, μετέδωσαν ισραηλινά μέσα ενημέρωσης, τα οποία δείχνουν πλάνα με πυροσβέστες να μάχονται με τις φλόγες.

«Βρισκόμαστε σε κατάσταση εθνικής έκτακτης ανάγκης και όλες οι διαθέσιμες δυνάμεις πρέπει να κινητοποιηθούν για να σωθούν ζωές και να τεθούν υπό έλεγχο οι πυρκαγιές», δήλωσε ο Κατς σε ανακοίνωσή του.

Σημειώνεται ότι, λόγω των καιρικών συνθηκών, η υπουργός Μίρι Ρεγκέβ ανακοίνωσε την ακύρωση της κύριας εκδήλωσης για την Ημέρα Ανεξαρτησίας που είχε προγραμματιστεί για το βράδυ της Τετάρτης στην Ιερουσαλήμ.

Με υψηλές θερμοκρασίες και ισχυρούς ανέμους, οι πυρκαγιές εξαπλώθηκαν γρήγορα σε δασώδεις περιοχές, με αποτέλεσμα την εκκένωση τουλάχιστον πέντε κοινοτήτων, τόνισε η αστυνομία.

