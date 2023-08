Πυρκαγιές στη Χαβάη: Στους 110 έφτασαν οι νεκροί - Τη Δευτέρα στο αρχιπέλαγος ο Μπάιντεν (vid)

Ο απολογισμός των θυμάτων των πυρκαγιών που σχεδόν έσβησαν από τον χάρτη πόλη στο νησί Μάουι έφθασε πλέον τους 110 νεκρούς, ανακοίνωσαν χθες Τετάρτη οι αρχές του αμερικανικού αρχιπελάγους της Χαβάης, που συνεχίζουν τις κοπιώδεις και δύσκολες έρευνες στα αποκαΐδια εν αναμονή της επίσκεψης του προέδρου των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν την προσεχή Δευτέρα.

«Έχει επιβεβαιωθεί ο θάνατος 110 ανθρώπων», εξήγησε ο κυβερνήτης της Χαβάης, ο Τζος Γκριν, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου, ανακοινώνοντας τον εντοπισμό άλλων τεσσάρων πτωμάτων.

Ο απολογισμός αυτός θεωρείται βέβαιο πως θα γίνει πολύ πιο βαρύς. Καθώς, μια εβδομάδα μετά την τραγωδία, τα συνεργεία έρευνας και οι ειδικά εκπαιδευμένοι σκύλοι που ψάχνουν στα αποκαΐδια της Λαχάινα, ιστορικής πόλης του Μάουι, δεν έχουν καλύψει παρά το 38% της ζώνης επιχειρήσεων μέχρι στιγμής, όπως αναγνωρίζουν οι αρχές.

«Πρόκειται για πολύ δύσκολη επιχείρηση», τόνισε η Ντιάν Κρίσγουελ, η επικεφαλής της ομοσπονδιακής υπηρεσίας αντιμετώπισης καταστροφών (FEMA).

Ιατροδικαστικοί με υλικό για να στηθεί νεκροτομείο εκστρατείας έφθασαν για να ενισχύσουν τις προσπάθειες τη Δευτέρα. Στις ομάδες που επιχειρούν στο πεδίο συμμετέχουν πλέον ειδικοί που είχαν εργαστεί όταν έγιναν οι επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου, σε αεροπορικά δυστυχήματα, προηγούμενες καταστροφικές πυρκαγιές...

Το καθήκον παραμένει δυσχερές, πρέπει να εντοπιστούν και να αναγνωριστούν τα πτώματα στη Λαχάινα, που μέτραγε 12.000 κατοίκους πριν από την καταστροφή. Η αληθινή έκταση της τραγωδίας δεν θα αποκαλυφθεί παρά σε εβδομάδες.

Lahaina Hawaii… only the beachfront properties were saved, whilst downtown Lahaina that developers have tried to buy out was completely wiped out. pic.twitter.com/MB273vx6Dn