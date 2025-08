Πυρκαγιά στη νότια Γαλλία: Έχουν καεί 80.000 στρέμματα βλάστησης - Ένας νεκρός   

Ένας άνθρωπος έχει χάσει τη ζωή του και 80.000 στρέμματα βλάστησης έχουν μέχρι στιγμής καεί λόγω της πυρκαγιάς που μαίνεται στον νομό του Οντ στη νότια Γαλλία. Στους δύο ανέρχονται οι τραυματίες, με την κατάσταση του ενός από αυτούς να είναι σοβαρή καθώς φέρει εκτεταμένα εγκαύματα

Σε ανακοίνωσή της, η νομαρχία του Οντ ανέφερε ότι η πυρκαγιά επεκτείνεται «πολύ γρήγορα», έκαψε μέσα σε μερικές ώρες 80.000 στρέμματα βλάστησης και προκάλεσε το κλείσιμο του αυτοκινητόδρομου A9 που συνδέει τη Γαλλία και την Ισπανία, ενώ 1.820 πυροσβέστες προσπαθούν να τη θέσουν υπό έλεγχο. Η ηλεκτροδότηση έχει διακοπεί σε περίπου 2.500 νοικοκυριά στην περιοχή, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Οι φλόγες, που ενισχύονται από τον άνεμο, έφθασαν στο χωριό Σεν-Λοράν-ντε-λα-Καμπρερίς, κοντά στην Καρκασόν, όπου κάηκαν σπίτια. Παραθεριστές σε κάμπινγκ απομακρύνθηκαν για προληπτικούς λόγους, ενώ εκκενώθηκαν γύρω στις 30 κατοικίες. Στο Τουρνισάν, ένα άλλο χωριό στον τομέα, κάτοικοι προσπαθούν να συγκρατήσουν την πυρκαγιά χρησιμοποιώντας λάστιχα ποτίσματος, διαπίστωσε φωτογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου.

«Η εξέλιξη της πυρκαγιάς είναι πολύ γρήγορη και έχει ήδη κάψει 80.000 στρέμματα. (...) Ο αυτοκινητόδρομος A9 έκλεισε ανάμεσα στο Περπινιάν και τη Ναρμπόν και προς τις δύο κατευθύνσεις. Η υπόθεση εργασίας είναι ότι η πυρκαγιά πλησιάζει τον αυτοκινητόδρομο», δήλωσε αργά χθες, Τρίτη, το βράδυ η γενική γραμματέας της νομαρχίας του Οντ Λουσί Ρος.

«Ο άνεμος εξασθενεί. Τη νύκτα η υγρασία είναι λίγο περισσότερη. Μπορούμε να ελπίζουμε ότι η φωτιά θα προχωρήσει πιο αργά αυτή τη νύκτα», πρόσθεσε.

A major wildfire erupts in the southern region of #France.

Up to 4,500 hectares have been affected.#wildfire #France#heatwave pic.twitter.com/tQQUYcdx0o